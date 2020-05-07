Депутат Николаевского городского совета, член депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» Вячеслав Карцев анонсировал проведение автопробега в Николаеве на 9 мая в честь Дня Победы.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Вячеслава Карцева, не смотря на эпидемию и карантин он вместе с коллегами депутатаами возложит цвет к памятникам павших героев войны и посетит ветеранов.

— То, что нам Киев рассказывает, что давайте мы не будем проводить мероприятия, которые вы хотите проводить в тот день, да нет! Мы будем проводить! Мы будем делать автопробег во всех 4 районах города, во всех значимых местах каждого района, начиная от места высадки десанта (десанта 68 десантников под командованием Константина Ольшанского, - прим.), потом на улице 6-ой Слободской, возле памятника с танком, посетим обелиск возле кинотеатра «Пионер». Этот флешмоб будет в десятках городов, это будет мероприятие серьезное. Мы конечно возложим цветы, венки, с учетом карантинных мер, на расстоянии 1,5 — 2 метра, по 5, по 6 человек. Конечной точкой автопробега станет памятник Ольшанцам на Адмиральской. Мы будем отмечать этот праздник! Да, в условиях коронавируса не так, но все равно своей депутатской группой «Оппозиционная платформа - За життя» однозначно будем руководствоваться карантинными правилами и будем посещать ветеранов. В это непростое время, во время эпидемии, мы должны посетит каждого ветерана. Вот этих бабушек и дедушек, которые прошли лихолетья войны, мы их обязательно посетим, придем, — заявил Вячеслав Карцев.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.