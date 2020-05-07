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В Вознесенске прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Вознесенского района, который в ходе ссоры до смерти избил свою жену.
Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре.
Как сообщили в прокуратуре 24 марта 2020 года мужчина на бытовой почве нанес своей 26-летней жене более сорока ударов преимущественно в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Без матери осталось пятеро малолетних детей.
— Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, — сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве Центральный суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который убил 82-летнюю бабушку своей жены, мужчина проведет за решеткой 12 лет.
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В Вознесенске прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Вознесенского района, который в ходе ссоры до смерти избил свою жену.
Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре.
Как сообщили в прокуратуре 24 марта 2020 года мужчина на бытовой почве нанес своей 26-летней жене более сорока ударов преимущественно в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Без матери осталось пятеро малолетних детей.
— Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, — сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве Центральный суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который убил 82-летнюю бабушку своей жены, мужчина проведет за решеткой 12 лет.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный