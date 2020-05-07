Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала, что у 2 пациентов, поступивших в больницу с пневмонией вчера, 6 мая, подтвердили диагноз на COVID-19.

Об этом она сказала в комментарии Суспільне.Миколаїв.

По ее мнению, количество заболевших – результат контакта людей в период пасхальных праздников. Сейчас двое пациентов из пяти находятся в реанимации.

– Вчера в стационар городской больницы, куда госпитализируют всех пациентов с пневмонией, были доставлены пять человек, которые были свезены в течение последних суток из разных уголков города, и подтверждены на COVID-19. Было проведено эпидрасследование, сейчас работают выездные бригады. Все пациенты были переведены в областной инфекционный центр, где проходят дальше лечение. Из пяти человек двое находились в реанимации, еще трое – в отделении. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Я считаю, что это результат пасхальных праздников, - рассказала Ирина Шамрай.

Напомним, по состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области было выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19.