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Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала, что у 2 пациентов, поступивших в больницу с пневмонией вчера, 6 мая, подтвердили диагноз на COVID-19.
Об этом она сказала в комментарии Суспільне.Миколаїв.
По ее мнению, количество заболевших – результат контакта людей в период пасхальных праздников. Сейчас двое пациентов из пяти находятся в реанимации.
– Вчера в стационар городской больницы, куда госпитализируют всех пациентов с пневмонией, были доставлены пять человек, которые были свезены в течение последних суток из разных уголков города, и подтверждены на COVID-19. Было проведено эпидрасследование, сейчас работают выездные бригады. Все пациенты были переведены в областной инфекционный центр, где проходят дальше лечение. Из пяти человек двое находились в реанимации, еще трое – в отделении. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Я считаю, что это результат пасхальных праздников, - рассказала Ирина Шамрай.
Напомним, по состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области было выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала, что у 2 пациентов, поступивших в больницу с пневмонией вчера, 6 мая, подтвердили диагноз на COVID-19.
Об этом она сказала в комментарии Суспільне.Миколаїв.
По ее мнению, количество заболевших – результат контакта людей в период пасхальных праздников. Сейчас двое пациентов из пяти находятся в реанимации.
– Вчера в стационар городской больницы, куда госпитализируют всех пациентов с пневмонией, были доставлены пять человек, которые были свезены в течение последних суток из разных уголков города, и подтверждены на COVID-19. Было проведено эпидрасследование, сейчас работают выездные бригады. Все пациенты были переведены в областной инфекционный центр, где проходят дальше лечение. Из пяти человек двое находились в реанимации, еще трое – в отделении. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Я считаю, что это результат пасхальных праздников, - рассказала Ирина Шамрай.
Напомним, по состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области было выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный