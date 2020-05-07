По состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 179 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.

Из всех 179 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 18 человек;

Южноукраинск - 27 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Доманевский район - 53 человека;

Новоодесский район - 24 человека;

Николаевский район - 1 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 3 человека;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки - 5, выздоровели всего 35 человек. Умерло всего от последствий коронавируса 5 челвоек.

Всего обследовано методом ПЦР 2724 человека, из них за последние сутки - 145.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 7 мая на стационарном лечении находится 33 человека, больных COVID-19

Напомним, что в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.