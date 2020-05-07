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По состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 179 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.
Из всех 179 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровело больных COVID-19 за сутки - 5, выздоровели всего 35 человек. Умерло всего от последствий коронавируса 5 челвоек.
Всего обследовано методом ПЦР 2724 человека, из них за последние сутки - 145.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 7 мая на стационарном лечении находится 33 человека, больных COVID-19
Напомним, что в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
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По состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 179 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.
Из всех 179 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровело больных COVID-19 за сутки - 5, выздоровели всего 35 человек. Умерло всего от последствий коронавируса 5 челвоек.
Всего обследовано методом ПЦР 2724 человека, из них за последние сутки - 145.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 7 мая на стационарном лечении находится 33 человека, больных COVID-19
Напомним, что в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный