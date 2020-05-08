В четверг, 7 мая, в Николаевской области произошли два пожара в частных секторах.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что о первом случае стало известно в 13:44. В селе Ивано-Копино в Снигиревском районе произошел пожар в одной из комнат жилого дома. На место выехали спасатели 24-й госчасти. В 14:05 пожар был локализован, в 14:15 ликвидирован на площади 3 м2. Благодаря действиям пожарных от огня спасли жилой дом.

В 22:30 поступило сообщение о пожаре летней кухни в селе Семеновка, Кривоозерского района. Благодаря опертивныой рабе спасателей в 23:10 пожар был локализован, ликвидирован в 23:40 на площади 30 м2.

Причины возгорания устанавливаются. Всего от ГСЧС к работе привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Напомним, ранее на Николаевщине спасатели два раза выезжали тушить пожары в частном секторе.