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В четверг, 7 мая, в Николаевской области произошли два пожара в частных секторах.
Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что о первом случае стало известно в 13:44. В селе Ивано-Копино в Снигиревском районе произошел пожар в одной из комнат жилого дома. На место выехали спасатели 24-й госчасти. В 14:05 пожар был локализован, в 14:15 ликвидирован на площади 3 м2. Благодаря действиям пожарных от огня спасли жилой дом.
В 22:30 поступило сообщение о пожаре летней кухни в селе Семеновка, Кривоозерского района. Благодаря опертивныой рабе спасателей в 23:10 пожар был локализован, ликвидирован в 23:40 на площади 30 м2.
Причины возгорания устанавливаются. Всего от ГСЧС к работе привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
Напомним, ранее на Николаевщине спасатели два раза выезжали тушить пожары в частном секторе.
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В четверг, 7 мая, в Николаевской области произошли два пожара в частных секторах.
Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что о первом случае стало известно в 13:44. В селе Ивано-Копино в Снигиревском районе произошел пожар в одной из комнат жилого дома. На место выехали спасатели 24-й госчасти. В 14:05 пожар был локализован, в 14:15 ликвидирован на площади 3 м2. Благодаря действиям пожарных от огня спасли жилой дом.
В 22:30 поступило сообщение о пожаре летней кухни в селе Семеновка, Кривоозерского района. Благодаря опертивныой рабе спасателей в 23:10 пожар был локализован, ликвидирован в 23:40 на площади 30 м2.
Причины возгорания устанавливаются. Всего от ГСЧС к работе привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
Напомним, ранее на Николаевщине спасатели два раза выезжали тушить пожары в частном секторе.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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|
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