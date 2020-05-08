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Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк передал партию медицинского оборудования в городскую больницу №4.
Об этом он сообщил в Facebook.
Как известно, Артем Ильюк вместе с экс-депутатом областного совета Олегом Мудраком с начала февраля передает медицинское оборудования городским больницам, которое привезли из Канады. Затраты на транспортировку Ильюк взял на себя.
В этот раз в городскую больницу №4 передали кислородные маски для реанимации – 850 шт., наборы для подачи кислорода – 4350 шт., многофункциональные кровати с матрацами – 4 шт., инвалидные и стоматологические кресла – 4 шт., приспособление для передвижения при реабилитации и другое. Также передали хозяйственные принадлежности: персональный компьютер и мебель.
– Продолжаем помогать больницам Николаева. Спасибо всем за поддержку! Знаю, что многие сами начали помогать. Творите добро и рассказывайте об этом – станьте примером для других. Со всем справимся. Всё будет хорошо! - написал Артем Ильюк.
Напомним, ранее Артем Ильюк раскритиковал заместителей главы Николаевской ОГА, которые угрожали уголовным делом главному врачу областной инфекционной больницы Светлане Федоровой за то, что она заплатила зарплату врачам.
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Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк передал партию медицинского оборудования в городскую больницу №4.
Об этом он сообщил в Facebook.
Как известно, Артем Ильюк вместе с экс-депутатом областного совета Олегом Мудраком с начала февраля передает медицинское оборудования городским больницам, которое привезли из Канады. Затраты на транспортировку Ильюк взял на себя.
В этот раз в городскую больницу №4 передали кислородные маски для реанимации – 850 шт., наборы для подачи кислорода – 4350 шт., многофункциональные кровати с матрацами – 4 шт., инвалидные и стоматологические кресла – 4 шт., приспособление для передвижения при реабилитации и другое. Также передали хозяйственные принадлежности: персональный компьютер и мебель.
– Продолжаем помогать больницам Николаева. Спасибо всем за поддержку! Знаю, что многие сами начали помогать. Творите добро и рассказывайте об этом – станьте примером для других. Со всем справимся. Всё будет хорошо! - написал Артем Ильюк.
Напомним, ранее Артем Ильюк раскритиковал заместителей главы Николаевской ОГА, которые угрожали уголовным делом главному врачу областной инфекционной больницы Светлане Федоровой за то, что она заплатила зарплату врачам.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный