Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк передал партию медицинского оборудования в городскую больницу №4.

Об этом он сообщил в Facebook.

Как известно, Артем Ильюк вместе с экс-депутатом областного совета Олегом Мудраком с начала февраля передает медицинское оборудования городским больницам, которое привезли из Канады. Затраты на транспортировку Ильюк взял на себя.

В этот раз в городскую больницу №4 передали кислородные маски для реанимации – 850 шт., наборы для подачи кислорода – 4350 шт., многофункциональные кровати с матрацами – 4 шт., инвалидные и стоматологические кресла – 4 шт., приспособление для передвижения при реабилитации и другое. Также передали хозяйственные принадлежности: персональный компьютер и мебель.

– Продолжаем помогать больницам Николаева. Спасибо всем за поддержку! Знаю, что многие сами начали помогать. Творите добро и рассказывайте об этом – станьте примером для других. Со всем справимся. Всё будет хорошо! - написал Артем Ильюк.

Напомним, ранее Артем Ильюк раскритиковал заместителей главы Николаевской ОГА, которые угрожали уголовным делом главному врачу областной инфекционной больницы Светлане Федоровой за то, что она заплатила зарплату врачам.