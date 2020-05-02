Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал заместителей главы Николаевской ОГА, которые угрожали уголовным делом главному врачу областной инфекционной больницы Светлане Федоровой за то, что она заплатила зарплату врачам.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, чиновники облгосадминистрации вместо того, чтобы направлять силы на помощь врачам, которые борются с заболеванием в области, играют в бюрократию и политику.

– Главврачу нашей инфекционки подопечные губернатора Стадника угрожают уголовными делами. Причина просто смешна: она выплатила зарплату врачам больницы за их работу в апреле. Тем врачам, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом в Николаеве и области. В обладминистрации играют в бюрократию и политику. Это тогда, когда все силы власть должна бросить на помощь врачам. Весна пришла. А сажать слуги народа решили не коррупционеров, а врачей. Это - диагноз для них. Особенно для губернатора Стадника, представителя президента, - написал Артем Ильюк.

Напомним, главврач николаевской инфекционки заявила, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.

Позже заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская выразила поддержку главврачу николаевской областной инфекционной больницы Светлане Федоровой.