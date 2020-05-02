Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская выразила поддержку главврачу николаевской областной инфекционной больницы Светлане Федоровой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее главврач николаевской инфекционки заявила, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.

В свою очередь, Ольга Голубовская поддержала Светлану Федорову и всех медиков, оказавшихся заложниками «преступной медреформы», отметив, что терпению врачей осталось немного.

– Осталось совсем немного. Скоро терпение лопнет у всех. Держитесь, Светлана Фёдорова, и все мои коллеги, оказавшиеся заложниками преступной недореформы, продвинутой и поддерживаемой недолюдьми, часть из которых упорно делает вид, что «их там не было» и они были «за реформу, но не такую», - написала Ольга Голубовская.

В частности, она написала, что работа врача в условиях, в которых находится главврач николаевской инфекционки, – ад.

– В обиду не дадим. Таких людей надо беречь, работать в таких условиях - сущий ад, а Николаевская область, к сожалению, единственная в стране, где не было коронавирусной инфекции, пока комиссия не приехал. Жуть вообще. Держитесь, ей-богу. Я знаю, что очень тяжело, но вы не одна, мы все рядом, - подчеркнула она.

В комментариях под публикацией медики присоединились к Голубовской, также выразив поддержку Светлане Федоровой.

– Огромное спасибо за поддержку, уважаемый мой учитель – Ольга Голубовская, - ответила сама главврач.

Напомним, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил, что из 5,6 миллионов гривен из резервного фонда, выделенных областной инфекционной больнице, использовано только 2 миллиона из-за сложности закупок медтоваров.