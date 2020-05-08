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В День памяти и примирения, в пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинцам, напомнив, что во время Второй мировой войны погиб каждый пятый украинец.
Видеообращение опубликовано на странице в Facebook.
– Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира - момент падения и капитуляции нацистского режима, - сказал Владимир Зеленский.
Он заявил, что слова «никогда снова» сегодня являются самыми важными для истории человечества и его будущего. По словам президента, украинцы не имеют права забыть, какую цену заплатили их предки, чтобы они имели возможность жить в мире. Также глава государства процитировал несколько воспоминаний участников Второй мировой войны.
– Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, тчобы последубщие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве, - сказал он.
Президент призвал украинцев пересмотреть сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек и перечитать их письма.
– В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в котором мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений, - заявил президент.
Напомним, в Николаеве участник боевых действий Второй мировой войны Георгий Лебедев получил награду «Знак народного почета».
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В День памяти и примирения, в пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинцам, напомнив, что во время Второй мировой войны погиб каждый пятый украинец.
Видеообращение опубликовано на странице в Facebook.
– Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира - момент падения и капитуляции нацистского режима, - сказал Владимир Зеленский.
Он заявил, что слова «никогда снова» сегодня являются самыми важными для истории человечества и его будущего. По словам президента, украинцы не имеют права забыть, какую цену заплатили их предки, чтобы они имели возможность жить в мире. Также глава государства процитировал несколько воспоминаний участников Второй мировой войны.
– Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, тчобы последубщие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве, - сказал он.
Президент призвал украинцев пересмотреть сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек и перечитать их письма.
– В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в котором мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений, - заявил президент.
Напомним, в Николаеве участник боевых действий Второй мировой войны Георгий Лебедев получил награду «Знак народного почета».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
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Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный