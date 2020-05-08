На данный момент мало кто из политических деятелей захочет представлять политическую партию «Слуга народа» на выборах в местные советы.

Такое мнение высказал депутат Николаевского областного совета, член политсовета «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максим Невенчанный в эфире ток-шоу «Украинский формат».

Максим Невенчанный считает, что нынешняя позиция представителей «Слуги народа» и Президента, говорит о том, что они попросту не успели подготовиться к местным выборам.

— Местная избирательная кампания началась давно, а не с заявлений Президента. Как только у нас заканчиваются одни выборы, у нас начинаются вторые. Парламентские закончились, начались местные. То что говорил Корниенко (прим. - руководитель партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа»), это же понятно, что это не «отсебятина». Это согласованная позиция, возможно, озвучка далеко идущих планов. Они изначально хотели делать полную перезагрузку власти: Президент, парламент и местные советы. Теперь они пришли к тому, что рейтинг катастрофически падает, - сказал Максим Невенчанный.

Максим Невенчанный отметил, что победить большинство нынешних городских голов кандидат от власти не сможет.

— Сейчас Труханова, Кернеса, Филатова, Кличко, кандидат от «Слуги народа», вряд ли, победит. И в местных советах они вряд ли наберут большинство. Депутаты местных советов не особо желают идти от «Слуг народа». И те кандидаты, которые рассматривались и стояли раньше в очереди, то сегодня им еще придется заплатить, чтобы человек пошел от «Слуги народа» и принес себя в политическое самопожертвование, - считает депутат.

Ранее Максим Невенчанный заявил, что возможное закрытие Николаевского глиноземного завода ни что иное, как попытка во время всеукраинского карантина вести борьбу с неугодными. При этом центральная власть не представляет себе, к каким социально-экономические последствиям это может привести.