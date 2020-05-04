Возможное закрытие Николаевского глиноземного завода ни что иное, как попытка во время всеукраинского карантина вести борьбу с неугодными. При этом центральная власть не представляет себе, к каким социально-экономические последствиям это может привести.

Такое мнение высказал член политсовета «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максим Невенчанный в эфире телеканала NewsOne.

Отметим, что с 1 мая Николаевский глиноземный завод был вынужден остановить 50% процентов мощностей и на протяжении еще двух дней оборудование должно остановиться полностью. Данная ситуация сложилась из-за блокирования поставок бокситового сырья в порту Черноморской таможни.

Максим Невенчанный считает, что из-за подобных действий власти порядка 18 000 человек могут остаться без средств к существованию.

– Ситуация действительно катастрофическая, потому что данный завод является не только градообразующим предприятием, но и одним из основных наполнителей бюджета области. Абсолютно непродуманные действия властей могут привести к тому, что 4,5 тыс сотрудников завода и 1,5 тыс смежных работников могут остаться без работы. Это 6 000 семей, в среднем в каждой семье по 3 человека - это значит, что в такой сложной экономической ситуации 18 000 человек могут остаться без средств к существованию. Завод потребляет колоссальные объемы газа, электроэнергии, загружает железную дорогу и Администрацию морских портов. А если завод закроется, то все поступления в бюджет и оплата услуг, которыми пользуется предприятие, просто прекратятся. Мы чётко видим, что непродуманные действия власти приводят к следующему этапу кризиса, - сказал он.

При этом Максим Невенчанный считает, что у власти чётко видно «двойные стандарты» по отношению к разным бизнес-игрокам.

– Есть крупный бизнес и крупные сетевики, они продолжают работать, при этом малому бизнесу работать не дают. И под «шумок» каранина идёт борьба с неугодными и перераспределение капитала. Власть предвзято относится к проблемам завода, так как конечным собственником является российский предприниматель. Я вижу в этом расправу. И это несмотря на то, что закрытие завода нанесет колоссальный урон Николаевской области и экономике всей страны. Власть не думает о том, как бы сделать, так, чтобы в регион приходило больше средств, а думает о том, каким бы образом учинить расправу. Эти их действия направлены не на благо жителей города и области, это делается по указке, так называемых, заокеанских партнеров. И мы должны бить во все колокола, чтобы эту проблему решили. Потому что в этой ситуации мы больше для себя наносим непоправимый ущерб. И как потом бороться с последствиями никто не знает. Ведь для того, чтобы заново запустить завод необходимо будет порядка 1,5 лет для того, чтобы он стал работать в тех же мощностях, - сказал политик.

Максим Невенчанный считает, что для решения проблемы необходимо донести центральным органам власти всю серьёзность ситуации.

– Необходимо немедленное вмешательство центральной власти, им необходимо разобраться в ситуации. Возможно, кто-то неправильно доложил о происходящем. Возможно, кто-то в силу своего скудоумия не представляет возможные последствия. Ранее мы говорили о необходимости открытия рынков, к нам прислушались. И сейчас, если мы не вмешиваемся, то мы получим экономическую катастрофу в Николаевском регионе, - считает Невенчанный.

Напомним, что «Николаевский глиноземный завод» заявляет о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.