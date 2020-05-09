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Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил жителей Николаевской области по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Наш край - край победителей. Ровно 75 лет прошло с того победного дня, когда мы в страшной войне отвоевали свое Отечество. Из года в год история накручивает счетчик годовщин. Не успеем оглянуться, как наступит столетия и молю Бога, чтобы за эти годы больше не было ошибок, которые приносили нашей стране потери. Большая цена была уплачена за победу, много жизней положено на алтарь, большинства свидетелей тех страшных лет уже нет рядом с нами. Помним о тех подвигах и славе, о мощи и преданности родной земле! Чтим и вспоминаем тех, благодаря кому смогли встать на путь независимости и суверенности, благодаря кому родились мы и воспитываем уже своих детей и внуков. Сегодня - праздник героев! Низкий поклон нашим фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны! Беречь родной край! Беречь каждую пядь родной земли в память о прошлом, с надеждой на будущее, — говорится в поздравлении.
Напомним, сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.
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Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил жителей Николаевской области по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Наш край - край победителей. Ровно 75 лет прошло с того победного дня, когда мы в страшной войне отвоевали свое Отечество. Из года в год история накручивает счетчик годовщин. Не успеем оглянуться, как наступит столетия и молю Бога, чтобы за эти годы больше не было ошибок, которые приносили нашей стране потери. Большая цена была уплачена за победу, много жизней положено на алтарь, большинства свидетелей тех страшных лет уже нет рядом с нами. Помним о тех подвигах и славе, о мощи и преданности родной земле! Чтим и вспоминаем тех, благодаря кому смогли встать на путь независимости и суверенности, благодаря кому родились мы и воспитываем уже своих детей и внуков. Сегодня - праздник героев! Низкий поклон нашим фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны! Беречь родной край! Беречь каждую пядь родной земли в память о прошлом, с надеждой на будущее, — говорится в поздравлении.
Напомним, сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный