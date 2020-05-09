Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил жителей Николаевской области по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Наш край - край победителей. Ровно 75 лет прошло с того победного дня, когда мы в страшной войне отвоевали свое Отечество. Из года в год история накручивает счетчик годовщин. Не успеем оглянуться, как наступит столетия и молю Бога, чтобы за эти годы больше не было ошибок, которые приносили нашей стране потери. Большая цена была уплачена за победу, много жизней положено на алтарь, большинства свидетелей тех страшных лет уже нет рядом с нами. Помним о тех подвигах и славе, о мощи и преданности родной земле! Чтим и вспоминаем тех, благодаря кому смогли встать на путь независимости и суверенности, благодаря кому родились мы и воспитываем уже своих детей и внуков. Сегодня - праздник героев! Низкий поклон нашим фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны! Беречь родной край! Беречь каждую пядь родной земли в память о прошлом, с надеждой на будущее, — говорится в поздравлении.