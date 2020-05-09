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В Николаеве по идее депутата Николаевского областного совета, члену политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Максиму Невенчанному прошел автопробег и флешмоб приуроченный к празднованию Дня Победы.
Об сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний в эфире телеканала NewsOne.
При этом нардеп отметил, что акция проходила в таком формате из-за карантинных ограничений.
— Сегодня Украина находится в режиме карантина. Выходить на улицу и проводить массовые мероприятия запрещено и мы решили провести автопробег и провести флешмоб, чтобы на всю Украину зазвучала песня «День Победы». Такая форма проведения позволила не нарушать правила карантина, так как мы законопослушные граждане, — сказал он.
Юрий Загородний также добавил, что сама идея акции в таком формате была предложена именно в Николаеве.
— Еще хочу сказать, что идея автопробега и идея о том, чтобы в 12.00 на всю Украину прозвучала песня «День Победы» принадлежит нашему коллеге, депутату Николаевского областного совета, члену политсовета «Оппозиционного платформы - За жизнь» Максиму Невенчанному. Это была его идея. И он абыла поддержана всей нашей партией и была реализована по всей стране, — сообщил Юрий Загородний.
Сам Максим Невенчанный отметил, что в автопробеге приняли участие более 160 машин.
— 164 машины приняли участие в автопробеге в Николаеве. Ещё многие присоединялись в процессе автопробега. Практически весь Николаев присоединился к флешмобу. Люди пели, выставляли прямые трансляции, много было слышно песен с балконов. Весь город и вся страна грянули громким «День Победы»! Мы видим, что для всех нас это важнейший праздник, — сказал он.
Напомним, сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.
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В Николаеве по идее депутата Николаевского областного совета, члену политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Максиму Невенчанному прошел автопробег и флешмоб приуроченный к празднованию Дня Победы.
Об сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний в эфире телеканала NewsOne.
При этом нардеп отметил, что акция проходила в таком формате из-за карантинных ограничений.
— Сегодня Украина находится в режиме карантина. Выходить на улицу и проводить массовые мероприятия запрещено и мы решили провести автопробег и провести флешмоб, чтобы на всю Украину зазвучала песня «День Победы». Такая форма проведения позволила не нарушать правила карантина, так как мы законопослушные граждане, — сказал он.
Юрий Загородний также добавил, что сама идея акции в таком формате была предложена именно в Николаеве.
— Еще хочу сказать, что идея автопробега и идея о том, чтобы в 12.00 на всю Украину прозвучала песня «День Победы» принадлежит нашему коллеге, депутату Николаевского областного совета, члену политсовета «Оппозиционного платформы - За жизнь» Максиму Невенчанному. Это была его идея. И он абыла поддержана всей нашей партией и была реализована по всей стране, — сообщил Юрий Загородний.
Сам Максим Невенчанный отметил, что в автопробеге приняли участие более 160 машин.
— 164 машины приняли участие в автопробеге в Николаеве. Ещё многие присоединялись в процессе автопробега. Практически весь Николаев присоединился к флешмобу. Люди пели, выставляли прямые трансляции, много было слышно песен с балконов. Весь город и вся страна грянули громким «День Победы»! Мы видим, что для всех нас это важнейший праздник, — сказал он.
Напомним, сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.
|
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