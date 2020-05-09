В Николаеве по идее депутата Николаевского областного совета, члену политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Максиму Невенчанному прошел автопробег и флешмоб приуроченный к празднованию Дня Победы.

Об сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний в эфире телеканала NewsOne.

При этом нардеп отметил, что акция проходила в таком формате из-за карантинных ограничений.

— Сегодня Украина находится в режиме карантина. Выходить на улицу и проводить массовые мероприятия запрещено и мы решили провести автопробег и провести флешмоб, чтобы на всю Украину зазвучала песня «День Победы». Такая форма проведения позволила не нарушать правила карантина, так как мы законопослушные граждане, — сказал он.

Юрий Загородний также добавил, что сама идея акции в таком формате была предложена именно в Николаеве.

— Еще хочу сказать, что идея автопробега и идея о том, чтобы в 12.00 на всю Украину прозвучала песня «День Победы» принадлежит нашему коллеге, депутату Николаевского областного совета, члену политсовета «Оппозиционного платформы - За жизнь» Максиму Невенчанному. Это была его идея. И он абыла поддержана всей нашей партией и была реализована по всей стране, — сообщил Юрий Загородний.

Сам Максим Невенчанный отметил, что в автопробеге приняли участие более 160 машин.

— 164 машины приняли участие в автопробеге в Николаеве. Ещё многие присоединялись в процессе автопробега. Практически весь Николаев присоединился к флешмобу. Люди пели, выставляли прямые трансляции, много было слышно песен с балконов. Весь город и вся страна грянули громким «День Победы»! Мы видим, что для всех нас это важнейший праздник, — сказал он.

Напомним, сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.