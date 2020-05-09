В Николаеве, 9 мая, представители «Партии Шария» устроили автопробег и возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.

Об этом сообщили в пресс-службе «Партии Шария» в Николаеве.

Автопробег стартовал от сквера «Сердце города» на улице Адмиральской, прошел через проспект Центральный, микрорайон Лески и микрорайон Намыв. Колонну автомобилей сопровождали экипажи полиции. На старте в автопробеге приняло участие порядка 70 авто, а уже в процессе движения люди присоединялись и число участников достигло 80 авто.

Финальной его точкой стал мемориал Героев-ольшанцев. Желающие смогли возложить цветы к памятнику Ольшанцев и вечному огню. Все мероприятия проходили в рамках требований норм карантина.

— Автопробег, посвященный Дню Победы. Мы показали, что мы не забыли про 9 мая, что для нас это важный день. Почтив героев, отстаивавших нашу свободу. Мы, «Партии Шария», гордимся подвигом, который совершили наши соотечественники 75 лет назад. Для нас 9 мая — это праздник, — заявила глава Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяны Кравчук.

Напомним, сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.