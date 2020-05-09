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В Николаеве, 9 мая, представители «Партии Шария» устроили автопробег и возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.
Об этом сообщили в пресс-службе «Партии Шария» в Николаеве.
Автопробег стартовал от сквера «Сердце города» на улице Адмиральской, прошел через проспект Центральный, микрорайон Лески и микрорайон Намыв. Колонну автомобилей сопровождали экипажи полиции. На старте в автопробеге приняло участие порядка 70 авто, а уже в процессе движения люди присоединялись и число участников достигло 80 авто.
Финальной его точкой стал мемориал Героев-ольшанцев. Желающие смогли возложить цветы к памятнику Ольшанцев и вечному огню. Все мероприятия проходили в рамках требований норм карантина.
— Автопробег, посвященный Дню Победы. Мы показали, что мы не забыли про 9 мая, что для нас это важный день. Почтив героев, отстаивавших нашу свободу. Мы, «Партии Шария», гордимся подвигом, который совершили наши соотечественники 75 лет назад. Для нас 9 мая — это праздник, — заявила глава Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяны Кравчук.
Напомним, сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.
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В Николаеве, 9 мая, представители «Партии Шария» устроили автопробег и возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.
Об этом сообщили в пресс-службе «Партии Шария» в Николаеве.
Автопробег стартовал от сквера «Сердце города» на улице Адмиральской, прошел через проспект Центральный, микрорайон Лески и микрорайон Намыв. Колонну автомобилей сопровождали экипажи полиции. На старте в автопробеге приняло участие порядка 70 авто, а уже в процессе движения люди присоединялись и число участников достигло 80 авто.
Финальной его точкой стал мемориал Героев-ольшанцев. Желающие смогли возложить цветы к памятнику Ольшанцев и вечному огню. Все мероприятия проходили в рамках требований норм карантина.
— Автопробег, посвященный Дню Победы. Мы показали, что мы не забыли про 9 мая, что для нас это важный день. Почтив героев, отстаивавших нашу свободу. Мы, «Партии Шария», гордимся подвигом, который совершили наши соотечественники 75 лет назад. Для нас 9 мая — это праздник, — заявила глава Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяны Кравчук.
Напомним, сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный