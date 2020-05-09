Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк поздравил николаевцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Видео своего поздравления он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик призвал не забывать подвиг героев, и поблагодарил их за мирную жизнь.

— Праздник со слезами на глазах… Провели автопробег и почтили память Героев войны. Спасибо им за мир. И за жизнь. Помните и цените великий подвиг наших родителей, бабушек и дедушек. С Днём Победы! — написал Артем Ильюк.

Напомним, сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.