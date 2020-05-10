Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко назначил на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Николаевской области Виталия Заитова.

Об этом сообщают в пресс-службе ГФС.

Отмечается, что 8 мая исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко изменил почти всех руководителей региональных подразделений ГФС.

— Для меня это не только смена лиц, это изменение идеологии и принципов работы Службы. Так, среди вас есть люди, которые проработали в ведомстве уже не первый год и на разных должностях. Но за все время работы доказали свою результативность, - отметил Сергей Солодченко.

Как известно, Виталий Заитов был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области приказом фискальной службы Украины 16 декабря 2019 года.

Согласно данным электронной декларации Виталий Заитов владеет 20% квартиры в селе Смолино Кировоградской области и 50% квартиры в Кропивницком. Также у него задекларирован автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» 2015 года выпуска, который он приобрел за 800 тысяч гривен в 2015 году. В 2019 году Виталий Заитов заработал 269 тысяч 796 гривен на основном месте работы. И получил за продажу недвижимости 595 тысяч гривен. Жена Виталия Заитова Ирина получила подарок стоимостью 1 миллион 625 тысяч 520 гривен от Натальи Даценко. В графе денежные активы у Виталия Заитова указано 33 тысячи долларов еще 26 тысяч долларов хранится у его жены.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и анонсировал перезапуск обеих служб.