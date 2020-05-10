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Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко назначил на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Николаевской области Виталия Заитова.
Об этом сообщают в пресс-службе ГФС.
Отмечается, что 8 мая исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко изменил почти всех руководителей региональных подразделений ГФС.
— Для меня это не только смена лиц, это изменение идеологии и принципов работы Службы. Так, среди вас есть люди, которые проработали в ведомстве уже не первый год и на разных должностях. Но за все время работы доказали свою результативность, - отметил Сергей Солодченко.
Как известно, Виталий Заитов был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области приказом фискальной службы Украины 16 декабря 2019 года.
Согласно данным электронной декларации Виталий Заитов владеет 20% квартиры в селе Смолино Кировоградской области и 50% квартиры в Кропивницком. Также у него задекларирован автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» 2015 года выпуска, который он приобрел за 800 тысяч гривен в 2015 году. В 2019 году Виталий Заитов заработал 269 тысяч 796 гривен на основном месте работы. И получил за продажу недвижимости 595 тысяч гривен. Жена Виталия Заитова Ирина получила подарок стоимостью 1 миллион 625 тысяч 520 гривен от Натальи Даценко. В графе денежные активы у Виталия Заитова указано 33 тысячи долларов еще 26 тысяч долларов хранится у его жены.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и анонсировал перезапуск обеих служб.
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Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко назначил на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Николаевской области Виталия Заитова.
Об этом сообщают в пресс-службе ГФС.
Отмечается, что 8 мая исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко изменил почти всех руководителей региональных подразделений ГФС.
— Для меня это не только смена лиц, это изменение идеологии и принципов работы Службы. Так, среди вас есть люди, которые проработали в ведомстве уже не первый год и на разных должностях. Но за все время работы доказали свою результативность, - отметил Сергей Солодченко.
Как известно, Виталий Заитов был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области приказом фискальной службы Украины 16 декабря 2019 года.
Согласно данным электронной декларации Виталий Заитов владеет 20% квартиры в селе Смолино Кировоградской области и 50% квартиры в Кропивницком. Также у него задекларирован автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» 2015 года выпуска, который он приобрел за 800 тысяч гривен в 2015 году. В 2019 году Виталий Заитов заработал 269 тысяч 796 гривен на основном месте работы. И получил за продажу недвижимости 595 тысяч гривен. Жена Виталия Заитова Ирина получила подарок стоимостью 1 миллион 625 тысяч 520 гривен от Натальи Даценко. В графе денежные активы у Виталия Заитова указано 33 тысячи долларов еще 26 тысяч долларов хранится у его жены.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и анонсировал перезапуск обеих служб.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный