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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что финансовые возможности «Укравтодора» не позволяют принять на баланс два николаевских моста — Ингульский и Варваровский.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
На вопрос о возможной передачи Ингульского моста, который является частью государственной трассы, на баланс «Укравтодора», Владислав Криклий ответил, что ведомство примет только один из мостов в Николаеве.
— Мы не можем все мосты забирать одновременно. Если говорить за «Укравтодор», то мы привязываемся к международным трассам — это первое условие. Во-вторых «Укравтодор» — это не резиновые возможности по финансирования, они тоже ограничены и выходят из государственного финансирования. Такие сложные проекты, как мост через Южный Буг — он важен, понимаем, брем, занимаемся. Мост под финансирование корпорации JICA — мы также им занимаемся. На сегодняшний день начали тендерные процедуры по технико-экономическому обоснованию. Хотелось бы, чтобы уже к концу этого года — не позже начала следующего выйти на подписание кредитного соглашения. Но надо будет на этом сделать паузу, потому что всеми мостами заниматься одновременно не можем, - сказал Владислав Криклий.
Напомним, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что финансовые возможности «Укравтодора» не позволяют принять на баланс два николаевских моста — Ингульский и Варваровский.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
На вопрос о возможной передачи Ингульского моста, который является частью государственной трассы, на баланс «Укравтодора», Владислав Криклий ответил, что ведомство примет только один из мостов в Николаеве.
— Мы не можем все мосты забирать одновременно. Если говорить за «Укравтодор», то мы привязываемся к международным трассам — это первое условие. Во-вторых «Укравтодор» — это не резиновые возможности по финансирования, они тоже ограничены и выходят из государственного финансирования. Такие сложные проекты, как мост через Южный Буг — он важен, понимаем, брем, занимаемся. Мост под финансирование корпорации JICA — мы также им занимаемся. На сегодняшний день начали тендерные процедуры по технико-экономическому обоснованию. Хотелось бы, чтобы уже к концу этого года — не позже начала следующего выйти на подписание кредитного соглашения. Но надо будет на этом сделать паузу, потому что всеми мостами заниматься одновременно не можем, - сказал Владислав Криклий.
Напомним, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный