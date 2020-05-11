Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что финансовые возможности «Укравтодора» не позволяют принять на баланс два николаевских моста — Ингульский и Варваровский.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

На вопрос о возможной передачи Ингульского моста, который является частью государственной трассы, на баланс «Укравтодора», Владислав Криклий ответил, что ведомство примет только один из мостов в Николаеве.

— Мы не можем все мосты забирать одновременно. Если говорить за «Укравтодор», то мы привязываемся к международным трассам — это первое условие. Во-вторых «Укравтодор» — это не резиновые возможности по финансирования, они тоже ограничены и выходят из государственного финансирования. Такие сложные проекты, как мост через Южный Буг — он важен, понимаем, брем, занимаемся. Мост под финансирование корпорации JICA — мы также им занимаемся. На сегодняшний день начали тендерные процедуры по технико-экономическому обоснованию. Хотелось бы, чтобы уже к концу этого года — не позже начала следующего выйти на подписание кредитного соглашения. Но надо будет на этом сделать паузу, потому что всеми мостами заниматься одновременно не можем, - сказал Владислав Криклий.

Напомним, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.