Репетиция парада. Источник: фото в группе «ВКонтакте» «Алабино 2020», где в том числе переписываются родители участников парада

На военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели Covid-19 в ходе репетиций парада к 9 мая, который в конце концов отменили из-за эпидемии.

Об этом говорится в расследовании российского издания «Проект».

Издание пишет, что несмотря на эпидемию, тысячи курсантов продолжали репетиции. Минимум три сотни из них заразились коронавирусом, но, вероятно, реальная цифра в разы больше.

Всего в параде должны были принимать участие 15 тысяч человек и около 400 единиц военной техники.

«На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие», — рассказывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Подготовка к параду не прекращалась даже тогда, когда по всей России ввели первые карантинные мероприятия. 1 апреля, когда РФ уже закрыла границу с Грузией, а большинство стран отменили массовые мероприятия, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков все еще говорил, что подготовка военных и организация приезда иностранных гостей продолжаются.

Последняя репетиция парада на полигоне «Алабино», который в точности повторяет центральную площадь Москвы, прошла 16 апреля — до этого момента Москва и область уже почти 20 дней находились на самоизоляции.

Курсанты и их родственники рассказали российским журналистам, что считают, что к массовому заражению привели именно репетиции на полигоне. По словам кадета Военной академии связи имени Буденного, во время репетиций только некоторые участники носили защитные маски.

В то же время в «Проекте» добавили, что на официальный запрос о количестве инфицированных военных после репетиций в Минобороны РФ ответа так и не предоставили.

«Неизвестно точное число заболевших, однако суммировав полученные от служащих и родственников данные, мы получили не менее трех сотен заболевших во время репетиции. Это восьмая часть тех, кто вообще оказался инфицированным коронавирусом в российской армии, военных институтах и училищах. Вероятнее всего, эта цифра в разы больше: «Проекту» удалось поговорить только с участниками репетиций и их знакомыми из 6 частей, институтов и училищ (из более чем 40), участвовавших в репетициях в Подмосковье», — отмечает издание.

Напомним, что в Беларуси, несмотря на эпидемию коронавируса, состоялся военный парад по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В параде участвовало более 3 тысяч человек, военная техника и авиация.

В Беларуси по состоянию на понедельник, 11 мая официальное число заболевших коронавирусом составило 23 906 человек, за сутки подтвердили 933 новых случая.