Члены депутатской комиссии по вопросам транспорта и инфраструктуры Николаевского областного совета намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили качество реконструированного поля в селе Себино.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского облсовета, сообщают НикВести.

Как известно, 9 декабря 2019 года коммунальное учреждение «Новоодесский районный центр финансово-хозяйственного и учебно-методического обеспечения учебных заведений» заключило договор с ООО «Мулинекс» на ремонт поля для игры в минифутбол с дополнительным устройством в школе по улице Соборная, 2 в селе Себино Новоодесского района Николаевской области на общую сумму 1 миллион 266 тысяч гривен.

При этом выполненные работы по реконструкции площадки подрядчик сдал уже 20 декабря 2019 года.

Депутат Николаевского областного совета Петр Ковальчук считает, что качество ремонта не соответствует выполненным работам.

— Выкопали углубление в 80 сантиметров, утопили туда поле. Может заодно они и плавбассейн хотели сделать для водного поло, я не знаю. Ни водоотвода, ничего нет. 1 миллион 266 тысячи гривен и объект сдан в эксплуатацию. Я к чему веду — чтобы мы обратились в прокуратуру, кого это касается. Мы на этом объекте были и он, кстати, сдан в эксплуатацию. Пусть соответствующие органы разберутся кто принимал. Там вода, дождь и будет котлован, как бассейн. Взяли и похоронили почти 1,5 миллиона. Там все переделать нужно. Дренажа нет, строительный мусор оставили, - сказал Петр Ковальчук.

Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта поддержал идею обратиться в правоохранительные органы.

— Есть предложение обратиться в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку данному объекту, - сказал Иван Кухта.

Отметим, что члены транспортной комиссии поддержали обращение в правоохранительные органы для проверки качества выполненных работ.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли, лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.