В фирме «Мулинекс», которая занималась реконструкцией поля для игры в минифутбол в селе Себино Николаевской области заявили, что ремонт спортплощадки был выполнен качественно.

Об этом в комментарии НикВести рассказали в фирме.

Как известно, 12 мая лены депутатской комиссии по вопросам транспорта и инфраструктуры Николаевского областного совета намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили качество реконструированной спортплощадки в Себино. На заседании комиссии депутат Николаевского облсовета Петр Ковальчук сообщил, что на объекте, который, по его словам, введен в эксплуатацию, отсутствует дренажная система.

В «Мулинекс» рассказали, что спортплощадка на сегодняшний день не введена в эксплуатацию. Помимо этого, утверждают в фирме, на площадке в Себино установлены дренажная система и водоотвод.

— Это их право. Но следует различать заботу о громаде и личные интересы. В адрес ООО «Мулинекс» звучали неоднозначные и необоснованные высказывания со стороны депутата облсовета Петра Ковальчука, поэтому считаем, что будет правильно рассказать о текущем состоянии дел.Во-первых, спортивная площадка в Себино не введена в эксплуатацию. Декларация подавалась в ГАСК на весь проект, а реализована только его часть. Во-вторых, дренажная система и водоотвод на спортплощадке есть, и выполнены они согласно проекту о чем свидетельствуют фото и акты скрытых работ. Следующее — чтобы говорить о месте расположения площадки и о глубине её залегания, нужно ознакомиться с типом грунта, узнать что такое плодородный слой грунта, рельеф местности и изучить техническую документацию, которая прошла экспертизу, - сообщили в фирме.

Также в «Мулинекс» добавили, что в феврале указанный объект проверил эксперт Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. При этом отмечается, что проверку инициировал прокурор Новой Одессы Хмелевой.

— Проверка показала, что все выполнено и заактировать согласно технической документации. Руководствоваться только громкими словами и пиаром – несерьёзно, даже в преддверии выборов. Депутатам было бы хорошо заняться насущными проблемами, а не выдуманными, - сказано в сообщении.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли, лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.