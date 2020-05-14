Депутат Николаевского областного совета, член политсовета «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максим Невенчанный считает, что для стабильного развития города Николаева необходим четкий план действий и намерен издать «Стратегию развития Николаева на 2020-2025 год».

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Максим Невенчанный считает, что стоит самостоятельно изменять ситуацию в городе, так как никто этим кроме самих горожан этими проблемы Николаева никто решать не будет.

– Пока Киев занят своими делами и не решает проблемы регионов. Пока Президент и Кабмин присылают нам «недоруководителей», которые не в состоянии даже понять, а тем более решить проблемы региона. Пока многое делается «для галочки», для имитации бурной деятельности, для отчёта, а в худшем случае - для уничтожения региона. Тем временем аппарат чиновников все время растёт, но никто не понимает на что и сколько средств следует тратить. Нет чётко плана действий ни у правительства, ни у мэра, ни у депутатов. Есть лишь каждодневное затыкание бюджетных дыр, с большим гешефтом для чиновников. Пока всё это происходит, то ничего хорошего в нашей с вами жизни не наступит. И пока Киеву нет дела до регионов, мы обречены, - написал он.

При этом депутат отметил, что хоть стратегия рассчитана на 5 лет и решить все проблемы города за такой срок невозможно, но необходимо начинать изменять сложившуюся ситуацию.

– Старт должен быть положен, а бессистемному и бессмысленному расходованию средств под благовидным предлогом должен быть положен конец. Я уверен, что в этом заинтересован каждый из нас! Презентация состоится в ближайшее время. Здравая критика и дополнения приветствуется, - добавил он.

Депутат считает, что создать «Стратегию развития Николаева», крайне необходимо, так как должен быть чёткий план действий понятный каждому участнику процесса.

– Именно поэтому я издаю – «Стратегию развития Николаева». Там нет таких размытых фраз по типу: «усилить», «поднять», «увеличить», «способствовать» и тому подобного. Зато есть конкретные предложения по изменению и улучшению нашего города. Те шаги, которые сделают Николаев привлекательным для бизнеса, для туриста, а главное для нас с вами - горожан. Возможно, кому-то они покажутся неприемлемыми, а кому-то понравятся. Кто-то смог бы дополнить своими дельными предложениями. Но, в любом случае, стратегия у города должна быть. Она должна быть понятной всем. И депутатам, и мэру, и горожанам. Это своего рода компиляция здравых идей, витавших в информационном пространстве города, которые я систематизировал и добавил своё видение, - отметил политик.

Также Максим Невенчанный поделился основными направлениями, которые в первую очередь необходимо решать.

– Основная задача стратегии развития – это оптимизация органов власти со всеми их ведомствами и структурными подразделениями. Ликвидация ненужных, устаревших и неэффективных управлений, коммунальных предприятий и районных администраций, которые существуют просто для выкачивания денег из бюджета. Вторая задача – это упрощение согласовательных процедур для бизнеса и создание Центра оптимизации и развития региона. Третья задача - качественное изменение инфраструктуры города, повышение уровня комфорта горожан за счет решения мусорной и теплоэнергетических проблем, повышение безопасности, экономические улучшения для горожан за счет снижения тарифов. Строительство и реконструкция Набережной, как визитной карточки города, а также реставрация исторических фасадов и создание уникальных локаций. Четвертая задача - отдельная программа по работе с многочисленными проблемами частного сектора. Как следствие - превращение города в комфортную среду для ведения бизнеса, комфортного проживания в чистом, ухоженном и безопасном городе, куда будет приятно пригласить друзей и показать наши достопримечательности, - написал депутат.

Напомним, ранее Максим Невенчанный сообщал, что 110 многоэтажных домов в Николаеве можно перевести на индивидуальное отопление.