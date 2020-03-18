В Николаевском областном совете прошло заседание рабочей группы по вопросам энергетики, на котором были приняты первые шаги перевода всех жителей с централизованного на индивидуальное отопление.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, депутат облсовета Максим Невенчанный отметил, что уже более 50% жителей многоквартирных домов перевелись на бюджетное индивидуальное отопление.

– Централизованное отопление – это дорого. Ранее директор облтеплоэнерго говорил, что назрела необходимость перевода двух-трехэтажных домов, что значительно сократит расходы и на оставшиеся дома. У нас есть опыт отключения в Матвеевке, Варваровке. Больше 50% населения уже перешли на индивидуальное отопление, - рассказал Максим Невенчанный.

По его мнению, в данный момент нужно понимать, в каком порядке будет происходить процесс перевода.

– Нам необходимо определить этапы, а сколько нужно денег и кто будет спонсировать будет понятно потом. Вы же знаете, что ежегодно город выделяет облэнерго все больше и больше средств и оно от этого не становится лучше. И нет гарантии, что в следующем году не понадобится 150 или 180 миллионов. Город становится заложником двух предприятий. Мы согласовываем этот процесс со всеми участвующими ведомствами и вырабатываем первые шаги того, что уже и так назрело. Но по причине того, что отсутствует коммуникация с городскими властями, этим занимается областная. Мы должны понимать, что нет иного пути отойти от этого. Чем дальше, тем больше средств необходимо направлять на облтепло, - сказал он.

Таким образом, рабочая группа определила список многоквартирных домов, которые будут изучены и включены в списки ведомств, после чего у Николаевского городского совета будет запрошен доступ на переход этих квартир с централизованного на индивидуальное отопление.