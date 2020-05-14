Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук считает, что депутаты, которые покинули фракцию «Оппозиционного блока» и перешли в депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» совершили большую политическую ошибку.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, в марте в Николаевском горсовете была создана депутатская группа «Оппозиционная платформа - За життя», которую возглавил Олег Солтыс. В эту группу вошли депутаты от партии «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз, а также депутаты, избранные от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин, Николай Пономарев и Сергей Жайворонок. Кроме того, как сообщал в своем Телеграм-канале журналист Олег Деренюга, к этой депутатской группе также примкнули «оппоблоковцы» Павел Зоткин и Вячеслав Янков.

Павел Зоткин и Вячеслав Янков

По словам Александра Омельчука, уход некоторых депутатов из фракции «Оппозиционный блок» являлся закономерным и прогнозируемым. При этом, он считает, что уход молодых депутатов Павла Зоткина и Вячеслава Янкова — политическая ошибка.

— Те процессы, которые проходят сегодня - закономерны. Они никого не удивляют. Я не могу сказать, что те члены команды, которые, на мой взгляд, проявили слабину и сделали стратегические ошибки, они сделали правильно. Безусловно, на мой взгляд, они ошиблись и всем скоро это станет понятно, в том числе и им. Жизнь продолжается. Политика заключается в лавировании интересов, что в этом процессе нужно остаться таким человеком, который открыто сможет смотреть в глаза своей команде прошлой, будущей, настоящей. И вот в этом, некоторые люди, молодые люди, немножко ошиблись. Жизнь все поправит и, как показывает практика, очень быстро, - сказал Александр Омельчук.

Также он высказался о других депутатах, покинувших ряды фракции «Оппозиционный блок» в горсовете и вошедших в группу «ОПЗЖ» под руководством депутата Олега Солтыса - Сергее Жайворонке, Анатолие Дюмине и Николае Пономареве.

— Там есть и уже «заслуженные люди», но я хотел бы говорить о молодых, о те с кем мне лично довелось работать. Несмотря на это, с «заслуженными людьми» у нас тоже давняя история знакомства, но это люди сформированы, и мое воспитание никогда не позволит давать им оценку публично. Они взрослые люди, они сами должны давать себе оценки. А вот «молодежь», которая, с моей точки зрения, «врезалась в штангу», она, к сожалению, сделала ошибку, — заявил Александр Омельчук.

Напомним, Александр Омельчук заявил, что собирается участвовать в предстоящих местных выборах с новой командой вместе с Игорем Дятловым, чтобы в дальнейшем реализовывать программу «Теплого дома».