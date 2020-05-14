Местные советы городов и объединенных громад Николаевской области выделили на противодействие эпидемии коронавируса 59,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины (АГУ).

«Местные советы городов и ОТГ утвердили в своих местных бюджетах более 59,5 миллиона гривен — для улучшения санитарного состояния и недопущения заболеваний коронавирусом. По состоянию на 1 мая из этой суммы фактически профинансировано 27,8 миллиона гривен: городами областного значения — почти 24,7 миллиона гривен, объединенными территориальными общинами — 3,1 миллиона гривен», — рассказал эксперт Николаевского регионального отделения АГУ.

Из утвержденного объема расходов городские, сельские и поселковые ОТГ предусмотрели также субвенцию в районные бюджеты в сумме 2,6 миллиона гривен. Фактически из этой суммы профинансировано уже более 2,2 миллиона гривен. Эти средства были направлены на обеспечение центральных районных больниц (приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, специальной защитной одежды, обуви и т. п.), центров первичной медико-санитарной помощи (закупка средств индивидуальной защиты медработников, медикаментов), оказание помощи малообеспеченным семьям и тому подобное.

При этом, из местных бюджетов передавались средства государственному бюджету: на защитные средства отделениям полиции, для государственной пожарной части, отдела лабораторных исследований, больниц ветмедицины.

Ранее сообщалось, что с начала апреля в Николаевской области на борьбу с коронавирусом потратили больше 20,8 миллиона гривен из местных бюджетов. Еще 2,7 миллиона было выделено из государственного бюджета.