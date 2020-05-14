Представитель управления Госпродпотребслужбы в Николаеве Наталья Ребенкова просит, чтобы администрации районов города начали проводить рейды по соблюдению санитарных норма заведениями общепита, парикмахерскими и другими учреждениями, которые возобновили свою работу с ослаблением карантина.

Об этом шла речь сегодня, 14 мая, во время заседания комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве, сообщают НикВести.

По ее словам, это связано с тем, что Госпродпотребслужба не может самостоятельно проводить рейды по соблюдению общепитами и другими заведениями ограничительных требований, а может только выезжать на внеплановые проверки в случае выявления таких нарушений во время рейда админкомиссий райадминистраций, в состав которой входят представители полиции.

— Поскольку постановлением уже открыты заведения общественного питания, парикмахерские, то я прошу восстановить более активную работы рабочих групп при райгосадминистрациях относительно проверки кафе, парикмахерских и других заведений. И очень прошу, если будет нарушение… У нас нет провомерных актов, рынки мы проверяем по поручению премьер-министра, а парикмахерские и заведения общепита мы не можем зайти, только комиссионно. При рейдовом обследовании, когда в кафе вы видите нарушение, то нужно зафиксировать, какое это нарушение, кто субъект хозяйствования, четкий адрес. Вы нам дадите информацию, и мы будем выходить на внеплановую проверку, санэпидобследование, и будем принимать меры, - сказала Наталья Ребенкова.

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба за две недели составила 7 протоколов за нарушение санитарных требований на рынках, в основном за стихийную торговлю.