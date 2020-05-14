С начала мая специалисты Госпродпотреслужбы в Николаеве зафиксировали 17 нарушений карантинных ограничений, связанных с торговлей на рынках и составили 7 протоколов за нарушение санитарных требований и стихийную торговлю.

Об этом сегодня, 14 мая, во время заседания комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве рассказала представитель Службы Наталья Ребенкова.

— С 1 мая по поручению премьер-министра Госпродпотребслужба города ежедневно проверяет рынки города. 27 торговых рынков, ежедневно там присутствуют специалисты Госпродпотребслужбы. Мы за это время нашли больше 17 нарушений и составили 7 протоколов. В основном, за невыполнение наших предписаний, мы берегли наши рынки, не создавали ажиотаж. В основном штрафовали за стихийную торговлю. На сегодня все рынки работают без стихийной торговли рядом с ними, - сказала Наталья Ребенкова.

Ранее сообщалось, что в Николаеве рабочая группа в состав которой входят специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области обнаружили нарушения регламента работы на одном из рынков Николаева.