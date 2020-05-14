В Николаеве рабочая группа в состав которой входят специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области обнаружили нарушения регламента работы на одном из рынков Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Отмечается, что с 13 по 14 мая в Николаевской области проверили 45 рынков.

— На одном рынке Николаева выявлены нарушения регламента работы ФЛП Рычагова А.Л. По факту нарушения проинформированы органы местной власти и Национальной полиции. Также, рабочими группами проверено: 7 мест массового скопления людей (парки, скверы, детские площадки), 3 объекта централизованного водоснабжения, 146 предприятий торговли, общественного питания, 9 аптек, 2 бытовых магазина. При выявлении нарушений материалы передаются в органы местного самоуправления и Национальной полиции для принятия мер в пределах их полномочий, - сказано в сообщении.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области 13 мая продезинфицировали 811 транспортных средств, 1187 помещений (в т.ч. 713 подъездов жилых домов) и 807 остановок общественного транспорта.

Напомним, с пятницы, 1 мая, продовольственные рынки Николаева постепенно начали возобновлять свою работу.

Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сегодня, 29 апреля, прошёл митинг в защиту малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Мэр Александр Сенкевич встретился с участниками акции и пообещал решить проблемы с торговлей, а также уменьшить налоги для предпринимателей.