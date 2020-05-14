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Нардепы от «Европейской Солидарности» требуют от Кабинета Министров как можно скорее назначить нового Уполномоченного по защите государственного языка.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.
Народные депутаты от «Европейской Солидарности» Николай Княжицкий, София Федына и Владимир Вятрович подали в совместное депутатское обращение с требованием «как можно быстрее подать в Кабмин кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка».
— Это должно произойти в течение 30 дней с момента прекращения полномочий предыдущего омбудсмена, — подчеркнул Николай Княжицкий.
Обращение адресовано и.о. министра культуры и информационной политики Украины Светлане Фоменко, министру юстиции Денису Малюське и омбудсмену Людмиле Денисовой.
Напомним, 24 апреля «языковой омбудсмен» Татьяна Монахова сообщила, что подала в отставку. Она рассказала, что за 5 месяцев на посту ей так и не удалось создать секретариат из-за бездействия правительства. Кроме того, чиновнице, по ее словам, не выплачивали зарплату.
Кабинет министров Украины распоряжением от 6 мая уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.
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Нардепы от «Европейской Солидарности» требуют от Кабинета Министров как можно скорее назначить нового Уполномоченного по защите государственного языка.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.
Народные депутаты от «Европейской Солидарности» Николай Княжицкий, София Федына и Владимир Вятрович подали в совместное депутатское обращение с требованием «как можно быстрее подать в Кабмин кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка».
— Это должно произойти в течение 30 дней с момента прекращения полномочий предыдущего омбудсмена, — подчеркнул Николай Княжицкий.
Обращение адресовано и.о. министра культуры и информационной политики Украины Светлане Фоменко, министру юстиции Денису Малюське и омбудсмену Людмиле Денисовой.
Напомним, 24 апреля «языковой омбудсмен» Татьяна Монахова сообщила, что подала в отставку. Она рассказала, что за 5 месяцев на посту ей так и не удалось создать секретариат из-за бездействия правительства. Кроме того, чиновнице, по ее словам, не выплачивали зарплату.
Кабинет министров Украины распоряжением от 6 мая уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.