Нардепы от «Европейской Солидарности» требуют от Кабинета Министров как можно скорее назначить нового Уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

Народные депутаты от «Европейской Солидарности» Николай Княжицкий, София Федына и Владимир Вятрович подали в совместное депутатское обращение с требованием «как можно быстрее подать в Кабмин кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка».

— Это должно произойти в течение 30 дней с момента прекращения полномочий предыдущего омбудсмена, — подчеркнул Николай Княжицкий.

Обращение адресовано и.о. министра культуры и информационной политики Украины Светлане Фоменко, министру юстиции Денису Малюське и омбудсмену Людмиле Денисовой.

Напомним, 24 апреля «языковой омбудсмен» Татьяна Монахова сообщила, что подала в отставку. Она рассказала, что за 5 месяцев на посту ей так и не удалось создать секретариат из-за бездействия правительства. Кроме того, чиновнице, по ее словам, не выплачивали зарплату.

Кабинет министров Украины распоряжением от 6 мая уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.