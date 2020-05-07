Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

Согласно распоряжению Татьяна Монахова была уволена вчера 6 мая.

— Освободить Монахову Татьяну Васильевну от должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию, - сказано в распоряжении.

24 апреля Татьяна Монахова заявила, что уходит с занимаемой должности. В интервью изданию «OPINION» она отметила что долгое время настаивала на создании секретариата уполномоченного, однако в конечном итоге Кабмин отказался рассматривать этот вопрос. По ее словам, каждую подпись на утверждение тех или иных процессов, ей приходилось «выбивать» неделями.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины назначил уполномоченной по защите государственного языка заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.

Татьяна Монахова — доктор филологических наук, доцент, до назначения на должность уполномоченной по защите государственного языка, заведующая кафедрой журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.

Монаховой 39 лет. Высшее образование получала в Николаевском педагогическом университете имени Сухомлинского (специальность — учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы).

Докторскую диссертацию защитила в 2015 году (тема — «Современные стратегии текстосложения в украинском языке»).

Автор монографии «Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике», автор пособий «Дискурсивная риторика», «Украинская диалектология», «Культура украинского языка».



