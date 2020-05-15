Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, что бы изменила в системе приоритетов государства, если бы стала президентом – развитие медицины было бы на первом месте.

Такое мнение она выразила в интервью изданию «Inter-Sport», пишут НикВести.

В частности, спортсменка решила привести в пример уровень медицинских услуг в ее родном городе Николаеве, где ранее в одной из местных больниц лечилась ее бабушка, подчеркнув, что работники не знали, как правильно поставить ей катетер.

Светлана Шнейдер, бабушка Ольги Харлан

– Я поставлю спорт на второе место, а медицину на первое. Особенно сейчас в это время. Не могу сказать, что до этого с нашей медициной было легко, но это же совсем. Жалко очень. Я это из собственного примера знаю. Моя бабушка очень сильно болела (сейчас все хорошо), она лежала в госпитале в Николаеве. Там не знали, как поставить катетер, просто не знали. Пришла моя мама и всех там «раскидала», и я ее поняла, поддержала. Плохие условия, неквалифицированный персонал, настолько, что не знают, как поставить катетер. К сожалению, это так. Но это только один пример. И с нашей медициной этот вирус сложно победить, - считает Ольга Харлан.

Также она отметила и о важности развития спорта, поскольку именно украинские спортсмены являются лицом страны во всех уголках планеты. Если государство не будет предоставлять нужных условий для их подготовок к соревнованиям, многие уедут из Украины представлять сборные других стран.

– Спорт должен быть на высшем уровне, это лицо страны, которое представляют во всех уголках планеты. Хочется, как можно дольше задержать спортсменов в этой стране. А для этого нужно давать те условия, в которых будет удобно работать, чтобы он не думал, что там лучше, а тут хуже, - подчеркнула она.

Напомним, ранее николаевская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что хочет, чтобы в Украине наконец-то появилась современная олимпийская база для подготовки спортсменов к соревнованиям.