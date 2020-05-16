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Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что сворачивание реформы децентрализации превратит города Украины в «клянчащих вассалов».
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Ранее, Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Украине наблюдается сворачивание реформы децентрализации — органы местного самоуправления теряют полномочия, а бюджеты недополучают необходимое финансирование.
По мнению Елены Киселевой, на сегодняшний день актуализируется соперничество центральной власти и власти на местах из-за чего наблюдается сворачивание децентрализации.
— Я совершенно согласна с Александром Федоровичем, что риски и тенденции по сворачиванию децентрализации обоснованы — его опасения обоснованы. Как мне кажется, пусть не конфликт, но соперничество центральной власти и власти на местах — оно сегодня начинает актуализироваться. Хорошо это или плохо? Я склонна думать, что это плохо, потому что у меня предубежденное мнение, что децентрализация и развитие территориальных громад — это залог и основа успешной Украины. Децентрализация — это возможность деньгам территориальных громад оставаться на местах, - сказала Елена Киселева.
Депутат добавила, что благодаря децентрализации города Украины, в частности Николаев, стали «финансово самодостаточными».
— Территориальные общины стали финансово самодостаточными. Как тратили деньги на местах — это второй вопрос. Самое главное — деньги были, достаточно большие деньги. Можно было достаточно успешно их вкладывать. Есть разные позиции по Николаеву: кто-то считает, что надо было делать серую площадь, кто-то считает, что нужно было делать аэропорт, а кто-то считает, что нужно было заниматься больницами, школами, детсадами. При всем этом сделано везде по чуть-чуть. Это видно. И это результат не нашей деятельности — депутатского корпуса или мэра города. Мы в данном случае просто писали куда потратить деньги, но результат децентрализации — это наличие денег на местах, - сказала Елена Киселева.
Также она добавила, что сворачивание децентрализации приведет к тому, что территориальные общины лишатся финансирования и, соответственно, не смогут вкладывать деньги в развитие.
— Если деньги с территориальных общин заберут, то я не думаю, что это сделает нас цветущим городом, потому что проблемы, которые решались здесь, на местах, — их достаточно большой объем. Если нас захотят превратить опять в клянчащих вассалов, то это совсем плохо. Мне кажется это не тот путь развития Украины, который должен и может быть, - считает Елена Киселева.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.
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Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что сворачивание реформы децентрализации превратит города Украины в «клянчащих вассалов».
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Ранее, Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Украине наблюдается сворачивание реформы децентрализации — органы местного самоуправления теряют полномочия, а бюджеты недополучают необходимое финансирование.
По мнению Елены Киселевой, на сегодняшний день актуализируется соперничество центральной власти и власти на местах из-за чего наблюдается сворачивание децентрализации.
— Я совершенно согласна с Александром Федоровичем, что риски и тенденции по сворачиванию децентрализации обоснованы — его опасения обоснованы. Как мне кажется, пусть не конфликт, но соперничество центральной власти и власти на местах — оно сегодня начинает актуализироваться. Хорошо это или плохо? Я склонна думать, что это плохо, потому что у меня предубежденное мнение, что децентрализация и развитие территориальных громад — это залог и основа успешной Украины. Децентрализация — это возможность деньгам территориальных громад оставаться на местах, - сказала Елена Киселева.
Депутат добавила, что благодаря децентрализации города Украины, в частности Николаев, стали «финансово самодостаточными».
— Территориальные общины стали финансово самодостаточными. Как тратили деньги на местах — это второй вопрос. Самое главное — деньги были, достаточно большие деньги. Можно было достаточно успешно их вкладывать. Есть разные позиции по Николаеву: кто-то считает, что надо было делать серую площадь, кто-то считает, что нужно было делать аэропорт, а кто-то считает, что нужно было заниматься больницами, школами, детсадами. При всем этом сделано везде по чуть-чуть. Это видно. И это результат не нашей деятельности — депутатского корпуса или мэра города. Мы в данном случае просто писали куда потратить деньги, но результат децентрализации — это наличие денег на местах, - сказала Елена Киселева.
Также она добавила, что сворачивание децентрализации приведет к тому, что территориальные общины лишатся финансирования и, соответственно, не смогут вкладывать деньги в развитие.
— Если деньги с территориальных общин заберут, то я не думаю, что это сделает нас цветущим городом, потому что проблемы, которые решались здесь, на местах, — их достаточно большой объем. Если нас захотят превратить опять в клянчащих вассалов, то это совсем плохо. Мне кажется это не тот путь развития Украины, который должен и может быть, - считает Елена Киселева.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.