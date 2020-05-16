Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что пока не видит инициативы от финуправления по поводу налоговых льгот для предпринимателей, хотя город имеет право снизить ставку единого налога для некоторых групп плательщиков.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Елена Киселева подчеркнула, что городской совет имеет возможность снизить ставку единого налога до минимума для предпринимателей I и II групп, и в некоторых городах, частности Херсоне, подобную инициативу рассматривали.

— В части работы с налогами или с предпринимателями пока, к сожалению, я не увидела и не услышала инициативы от финансового управления и управления экономики по снижению по какому-то снижению или переносу ставок платежей. Я конкретно хотела бы для себя понять, готов ли Николаевский городской совет проголосовать или как минимум рассмотреть предложение предпринимателей о снятии платы единого налога для I и II групп, которые торгуют на рынках. Мы точно понимаем, что два месяца они не работали, — сказал она.

Ранее Елена Киселева заявила, что управление горздрава своим решением сдать в аренду аппарат МРТ в больнице №4 совершает моральное преступление, лишая пациентов возможности получать бесплатные услуги.

Также она призвала власти более рационально распределять финансирование в городе во время пандемии коронавируса, так как от этого зависит экономическая безопасность Николаева.