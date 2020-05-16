Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева считает, что самым сложным для депутатов при внесении правок в бюджет города будет решить, какие проекты не смогут быть реализованы в этом году из-за нехватки денег.

Такое мнение Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 15 мая.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич неоднократно заявлял, что планирует провести в первой половине мая сессию городского совета, на которой выделить дополнительное финансирование на нужды медицины. В пятницу состоялось заседание глав фракций, на котором обсуждалась вероятность проведения сессии городского совета 21 мая. Однако, как стало известно, на этом совещании мэр Александр Сенкевич заявил, что пока не планирует созывать сессию, потому что проект решения о перераспределении бюджета еще не готов.

— Сегодня (15 мая, - прим.) состоялось заседание глав фракции, на котором предметом обсуждения была будущая сессия и моменты перераспределения бюджета. На сегодняшнюю дату, на сегодняшнюю минуту дата сессии не подтверждена, мэр Николаева Александр Сенкевич не знает или не готов сказать о дате пленарного заседания, - сказала Елена Киселева.

По ее словам, городскому совету следует принять решение о том, от каких из запланированных для реализации в этом году проекты в этом году следует отказаться, поскольку поступлений в бюджет в том объеме, в котором они планировались при формировании бюджета, не будет. Депутат отметила, что уже сейчас известно о том, что недовыполнение доходной части бюджета Николаева по состоянию на апрель составляет 42 миллиона гривен.

— Но в вопросах отработки перераспределения тоже есть нюансы. Для того, чтобы что-то куда-то перераспределить, нужно понять реальное невыполнение бюджета, потому что все готовились к одной наполняемости бюджета, но ситуация с коронавирусом внесла свои корректировки. У нас получается недобор по бюджету, это предсказуемо. Порядка 42 миллионов - это та цифра, которая называется, еще нет четких данных, по состоянию на апрель. Что это сулит нам плохого? Понятно, что часть запланированных проектов, которые были в 2019 году предложены, они естественно, не будут выполняться. Поэтому, самое неприятное во время любого перераспределения бюджета - это срезать и понять, что действительно не будет выполнено. И понятно, что вокруг этого будут баталии. Ну и самое главное, мы должны для себя понять те мероприятия, которые будут связаны с дальнейшим развитием или неразвитием ситуации по коронавирусу. Заложить и понять потребности медицины, есть они или нет, насколько мы их удовлетворили и какой будет дополнительная необходимость. Это самое главное. Ну и дальше, в процессе работы вытекает часть насущных проблем, которые не были учтены во время работы с бюджетом, и которые опять же вытекают из последствий действия коронавируса, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что на ближайшей сессии Николаевского городского совета депутаты рассмотрят вопрос передачи Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы недостроенного здания на 3-й Слободской.