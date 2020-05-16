В пятницу, 15 мая в Снигиревке Николаевской области проверили работу городского рынка на соблюдение санитарных норм в период карантина. В результате проверки никаких нарушений найдено не было.

Об этом сообщается на странице Снигиревской райгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что рынок начал работу с 13 мая. При этом руководство рынка провело все необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавируса в местах торговли. В частности, на территории рынка установили антисептические средства, ежедневно контролируют наличие масок и проверяют температуру при входе в рынок.

— Нарушений требований постановления №14 от 27.04.2020 года Главного санитарного врача Украины в настоящее время не выявлено, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.