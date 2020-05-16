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В пятницу, 15 мая в Снигиревке Николаевской области проверили работу городского рынка на соблюдение санитарных норм в период карантина. В результате проверки никаких нарушений найдено не было.
Об этом сообщается на странице Снигиревской райгосадминистрации в Facebook.
Сообщается, что рынок начал работу с 13 мая. При этом руководство рынка провело все необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавируса в местах торговли. В частности, на территории рынка установили антисептические средства, ежедневно контролируют наличие масок и проверяют температуру при входе в рынок.
— Нарушений требований постановления №14 от 27.04.2020 года Главного санитарного врача Украины в настоящее время не выявлено, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.
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В пятницу, 15 мая в Снигиревке Николаевской области проверили работу городского рынка на соблюдение санитарных норм в период карантина. В результате проверки никаких нарушений найдено не было.
Об этом сообщается на странице Снигиревской райгосадминистрации в Facebook.
Сообщается, что рынок начал работу с 13 мая. При этом руководство рынка провело все необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавируса в местах торговли. В частности, на территории рынка установили антисептические средства, ежедневно контролируют наличие масок и проверяют температуру при входе в рынок.
— Нарушений требований постановления №14 от 27.04.2020 года Главного санитарного врача Украины в настоящее время не выявлено, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.