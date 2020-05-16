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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что стратегию развития международных аэропортов в Николаеве и Херсоне нужно доработать, чтобы минимизировать между ними конкуренцию.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Определяем источники финансирования для улучшения взлетной полосы в Херсонском аэропорту. В Николаевском аэропорта монтируют аэронавигационное оборудование. Но стратегия развития аэропортов должна быть доработана, чтобы не конкурировали за одного пассажира и груз, - написал Владислав Криклий.
Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство не будет вкладывать деньги в полноценное развитие Николаевского международного аэропорта. После чего директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пригласил Владислава Криклия проинспектировать качество взлетно-посадочной полосы аэродрома.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что стратегию развития международных аэропортов в Николаеве и Херсоне нужно доработать, чтобы минимизировать между ними конкуренцию.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Определяем источники финансирования для улучшения взлетной полосы в Херсонском аэропорту. В Николаевском аэропорта монтируют аэронавигационное оборудование. Но стратегия развития аэропортов должна быть доработана, чтобы не конкурировали за одного пассажира и груз, - написал Владислав Криклий.
Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство не будет вкладывать деньги в полноценное развитие Николаевского международного аэропорта. После чего директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пригласил Владислава Криклия проинспектировать качество взлетно-посадочной полосы аэродрома.