В Арбузинской районной больнице 14 мая впервые запустили в работу новый лифт.

Важное для больницы событие посетили лидер Николаевской «Батьківщини» Вадим Пидберезняк, глава межфракционной группы «Наша Батьківщина – Миколаївщина» Анатолий Катрич и председатель Арбузинской районной парторганизации ПП ВО «Батьківщина» Ольга Прудник, сообщает пресс-служба парторганизации.

Они передали главным врачам Арбузинской больницы Анне Пещанской и Ларисе Смаге средства индивидуальной защиты, обсудили с ними проблемы и ознакомились с работой медицинского учреждения.

Вадим Пидберезняк и Анатолий осмотрели реанимационное отделение больницы, которому ранее были переданы современные медицинские кровати.

По информации главного врача Анны Песчанской, Арбузинская ЦРБ имеет 3 аппарата искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день проводится ремонт нескольких помещений, в том числе кабинет ЛФК Центра социальной реабилитации детей-инвалидов.

По словам руководителя Центра Виктории Медиченко, из-за карантина прервалась реабилитация детей-инвалидов, поэтому он будет работать летом. Она отметила, что одна из проблем в реабилитации детей-инвалидов — привязка финансирования к месту жительства ребенка.

— Инвалиды должны иметь право проходить реабилитацию в любом центре, а не только по месту жительства. Очень часто бывают ситуации, когда родители и ребенок поехали к бабушке, поэтому программа реабилитации прерывается и нужно начинать все заново, потому что очень сложно перечислить средства предусмотренные на реабилитацию ребенка другому специализированному центру. Мы направили свои предложения в Офис Президента и Кабинета Министров Украины, но, к сожалению, ответ так и не получили, — рассказала Виктория Медиченко.

Общаясь с представителями команды «Батьківщини» главный врач первичного звена Лариса Смага поблагодарила Вадима Пидберезняка за то, что по его инициативе была разработана программа «Доступный врач» и за счет госсубвенции для семейных врачей Арбузинского района приобретен автомобиль «Чери Тиго».

— Приятно видеть, что людям не безразлична их районная больница. Своими собственными силами и за счет средств районного бюджета в Арбузинской ЦРБ сделано много для комфорта работников и пациентов. Я уже не первый год помогаю этой больнице и уверен, что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, — отметил Вадим Пидберезняк.

Ранее пидер николаевской «Батьківщини» Вадим Подберезняк и депутат областного совета Анатолий Катрич передали средства индивидуальной защиты для отделений пульмонологии, анестезиологии и реанимации областной клинической больницы.