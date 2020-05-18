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Николаев вошел в число лидеров по количеству перевалки грузов в морских портах за 4 месяца 2020 года.
Об этом сказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщается на сайте ведомства.
При этом, с начала года в морских портах Украины перевалили около 55 миллионов тонн грузов.
— Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры — четыре морские порты, которые вместе обработали почти 48 миллионов тонн грузов, - сказано в сообщении.
По словам Владислава Криклия, лидерами стали морские порты в Южном, Николаеве, Черноморске и Одессе.
— Украина — морское государство с невероятным потенциалом. Несмотря на пандемию и кризис, за первые 4 месяца этого года портовые операторы перевалили около 55 миллионов тонн грузов. Это на 6,1 миллиона тонн больше, чем в январе-апреле прошлого года. Лидерами стали украинские порты в Южном, Николаеве, Черноморскую и Одессе. Они обеспечили около 87% общего объема перевалки грузов, - сказал Владислав Криклий.
Напомним, два николаевских порта вошли в число лидеров по объему грузоперевалки в январе-апреле 2020 года.
Николаев вошел в число лидеров по количеству перевалки грузов в морских портах за 4 месяца 2020 года.
Об этом сказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщается на сайте ведомства.
При этом, с начала года в морских портах Украины перевалили около 55 миллионов тонн грузов.
— Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры — четыре морские порты, которые вместе обработали почти 48 миллионов тонн грузов, - сказано в сообщении.
По словам Владислава Криклия, лидерами стали морские порты в Южном, Николаеве, Черноморске и Одессе.
— Украина — морское государство с невероятным потенциалом. Несмотря на пандемию и кризис, за первые 4 месяца этого года портовые операторы перевалили около 55 миллионов тонн грузов. Это на 6,1 миллиона тонн больше, чем в январе-апреле прошлого года. Лидерами стали украинские порты в Южном, Николаеве, Черноморскую и Одессе. Они обеспечили около 87% общего объема перевалки грузов, - сказал Владислав Криклий.
Напомним, два николаевских порта вошли в число лидеров по объему грузоперевалки в январе-апреле 2020 года.