Глава наблюдательного совета МФК «Николаев», депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор раскритиковал работу и обвинил руководство Центрального городского совета в халатном отношении к имуществу спортивного комплекса.

Об этом он заявил в интервью пресс-службе Муниципального футбольного клуба Николаев, передают НикВести.

По словам Сергея Кантора, чиновники безразлично относятся к процессу реконструкции спорткомплекса, из-за чего может погибнуть обновленный газон центрального стадиона. Он также отметил, что стадион два года не может нанять профессионального агронома для ухода за двумя полями с натуральной травой.

— Я считаю, возможно, кто-то не согласится, что ЦГС (Центральный городской стадион, - прим.) самоустранился от управления своими будущими активами, занял формальную позицию. В моей жизненной философии это неприемлемо. Я считаю, что ЦГС несет личную ответственность перед громадой города Николаева за его реконструкцию. Дважды мы спасали газон на тренировочном поле из-за такой позиции ЦГС. Не хотелось бы, чтобы такая позиция привела к подобным проблемам еще и с основным полем. Смешно сказать, хотя это совсем «не смешно»: сегодня ЦГС не имеет профессионального агронома, хотя имеет два натуральных газона. Был старый убитый, за более 50 лет, единственный в Николаеве газон. Громада выделила финансовые ресурсы на реконструкцию и строительство двух натуральных газонов, выполнили весь или «почти весь» комплекс работ, а решить вопрос по специалисту-агроному, с соответствующей работе заработной платой, чиновники не хотят уже почти два года. По-другому сказать не могу! Именно не хотят! Такое впечатление, что агронома я требую себе домой или на завод. Хочу в публичном пространстве сказать: ребята, нецензурной лексики уже нет и нормальных слов — тем более, решите наконец этот вопрос! — заявил Сергей Кантор.

Отметим, что директором Центрального городского стадиона является Владимир Коссе.

Владимир Коссе

Напомним, Сергей Кантор заявил, что из-за проблем с финансированием новый газон на Центральном городском стадионе может высохнуть так же, как и на тренировочном поле годом ранее.

Отметим, что тренировочное поле, судьбу которого, как говорит Сергей Кантор, может повторить газон центрального стадиона открыли 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Однако по прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.

В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить. Уже в июне 2019 года Владимир Коссе вновь заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.

В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не могла там готовиться к чемпионату.

Напомним, работы по укладке нового газона, который не меняли с 1965 года, на Центральном городском стадионе в Николаеве начались в августе 2019 года.