Тендер на строительство троллейбусной линии в Октябрьское планируют объявить в июне текущего года.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

Он добавил, что проект строительства находится на финальной стадии.

— Тендер по троллейбусной линии будет объявлен в ближайшее время, думаю, что в начале июня. На сегодняшний день проект находится в завершительной стадии. Так как проект очень большой и со всеми остановками, объездами он уже находится на финальной стадии и в ближайшее время выйдет на тендер, — отметил Александр Сенкевич.

Мэр также рассказал, что в текущем году планируют установить столбы от автовокзала до перегона (участкок дороги на Богоявленском проспекте между улицами Маячная и Менделеева, — прим.).

— На этот год у нас небольшая сумма, около 10 миллионов гривен. Этого хватит, чтобы фактически расставить столбы от автовокзала до «перегона» и сделать там освещение, как сделано оно на перегоне. Думаю, что дальнейшая работа будет производиться уже в следующем году, так как финансирование на этот проект не предусмотрено в большом объеме, — сказал городской голова.

Александр Сенкевич сообщил, что будет настаивать на том, чтобы подать этот проект на финансирование из Государственного фонда регионального развития.

Напомним, в декабре 2016 года на перегоне в Николаеве официально запустили сеть уличного освещения.

В ноябре прошлого года презентовали обновленный генеральный план Николаева, который предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.