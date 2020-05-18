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Тендер на строительство троллейбусной линии в Октябрьское планируют объявить в июне текущего года.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Он добавил, что проект строительства находится на финальной стадии.
— Тендер по троллейбусной линии будет объявлен в ближайшее время, думаю, что в начале июня. На сегодняшний день проект находится в завершительной стадии. Так как проект очень большой и со всеми остановками, объездами он уже находится на финальной стадии и в ближайшее время выйдет на тендер, — отметил Александр Сенкевич.
Мэр также рассказал, что в текущем году планируют установить столбы от автовокзала до перегона (участкок дороги на Богоявленском проспекте между улицами Маячная и Менделеева, — прим.).
— На этот год у нас небольшая сумма, около 10 миллионов гривен. Этого хватит, чтобы фактически расставить столбы от автовокзала до «перегона» и сделать там освещение, как сделано оно на перегоне. Думаю, что дальнейшая работа будет производиться уже в следующем году, так как финансирование на этот проект не предусмотрено в большом объеме, — сказал городской голова.
Александр Сенкевич сообщил, что будет настаивать на том, чтобы подать этот проект на финансирование из Государственного фонда регионального развития.
Напомним, в декабре 2016 года на перегоне в Николаеве официально запустили сеть уличного освещения.
В ноябре прошлого года презентовали обновленный генеральный план Николаева, который предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.
Тендер на строительство троллейбусной линии в Октябрьское планируют объявить в июне текущего года.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Он добавил, что проект строительства находится на финальной стадии.
— Тендер по троллейбусной линии будет объявлен в ближайшее время, думаю, что в начале июня. На сегодняшний день проект находится в завершительной стадии. Так как проект очень большой и со всеми остановками, объездами он уже находится на финальной стадии и в ближайшее время выйдет на тендер, — отметил Александр Сенкевич.
Мэр также рассказал, что в текущем году планируют установить столбы от автовокзала до перегона (участкок дороги на Богоявленском проспекте между улицами Маячная и Менделеева, — прим.).
— На этот год у нас небольшая сумма, около 10 миллионов гривен. Этого хватит, чтобы фактически расставить столбы от автовокзала до «перегона» и сделать там освещение, как сделано оно на перегоне. Думаю, что дальнейшая работа будет производиться уже в следующем году, так как финансирование на этот проект не предусмотрено в большом объеме, — сказал городской голова.
Александр Сенкевич сообщил, что будет настаивать на том, чтобы подать этот проект на финансирование из Государственного фонда регионального развития.
Напомним, в декабре 2016 года на перегоне в Николаеве официально запустили сеть уличного освещения.
В ноябре прошлого года презентовали обновленный генеральный план Николаева, который предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.