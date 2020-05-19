Будущий кандидат на должность мэра Николаева Артем Ильюк призвал действующих мэра и депутатов эффективно провести остаток каденции — пять полных месяцев работы.

Соответствующие видеообращение он опубликовал в Facebook.

По словам Ильюка, в последнее время против него развернулась масштабная информационная кампания. Оппоненты тиражируют лживую и фейковую информацию об Ильюке в СМИ и социальных сетях.

— Ох, и разворошил я кодло, конечно. Мои будущие оппоненты решили вылить сразу на старте (кампании, - прим.) тысячи тонн грязи на меня. Запущены телеграм-каналы, тысячи ботов, информационные ресурсы, которые пишут просто ахинею и чушь. Заказывают у каких-то фантастов просто невероятные истории. Грязные истории, которыми они пытаются очернить мое имя,— рассказал он.

Артем Ильюк убежден, что за информационными атаками против него стоят будущие оппоненты на выборах, которые боятся потерять свои действующие должности.

— В отличии от всех вас я не пользуюсь ресурсами городского бюджета, не высасываю ресурсы из города, из горожан. В отличии от вас, я знаю, что сказать людям. Честность всегда окупается. Правда всегда победит. В будущем я покажу все ваши коррупционные схемы. Люди должны знать правду о том, что вы натворили за эти годы в Николаеве,— рассказал политик.

В итоге, Ильюк предложил мэру Сенкевичу и депутатам Николаевского горсовета напоследок навести порядок в городе.

— Напрыгались, набегались, нафорумничались, наайтишничались… Ребятки, пришло время поставить точку. Не тратьте свои силы и энергию, чтобы пытаться запугать меня либо налить грязи и наврать горожанам в очередной раз. У вас еще есть пять месяцев, чтобы закончить эту каденцию и мэру, и части депутатского корпуса навести хоть немного порядка в городе. Пять месяцев! Время пошло, — подытожил Артем Ильюк.

Напомним, во втором туре выборов Николаевского городского головы действующий мэр Александр Сенкевич вероятнее всего встретится с Артемом Ильюком.