США опубликуют важную информацию по лечению и разработке вакцины от коронавируса.

Об этом 18 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности в Белом доме, пишет Корреспондент.

— Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления, − подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее фармацевтическая компания Moderna сообщила об удачных испытаниях экспериментальной вакцины от COVID-19 на добровольцах.

Напомним, больше 60 стран накануне заседания ВОЗ призывали к независимому расследованию происхождения COVID-19.