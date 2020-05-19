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США опубликуют важную информацию по лечению и разработке вакцины от коронавируса.
Об этом 18 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности в Белом доме, пишет Корреспондент.
— Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления, − подчеркнул Дональд Трамп.
Ранее фармацевтическая компания Moderna сообщила об удачных испытаниях экспериментальной вакцины от COVID-19 на добровольцах.
Напомним, больше 60 стран накануне заседания ВОЗ призывали к независимому расследованию происхождения COVID-19.
США опубликуют важную информацию по лечению и разработке вакцины от коронавируса.
Об этом 18 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности в Белом доме, пишет Корреспондент.
— Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления, − подчеркнул Дональд Трамп.
Ранее фармацевтическая компания Moderna сообщила об удачных испытаниях экспериментальной вакцины от COVID-19 на добровольцах.
Напомним, больше 60 стран накануне заседания ВОЗ призывали к независимому расследованию происхождения COVID-19.