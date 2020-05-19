Глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что лесное хозяйство Николаевской области не готово противостоять пожарам, которые угрожают региону в летний период во время засухи.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш Край».

Депутат сообщил, что материальное обеспечение лесхоза находится в удручающем состоянии: отсутствие топлива, устаревшая техника, отсутствие контроля и постоянного дежурства на охраняемых территориях — все это может привести к плачевным результатам.

«Сегодня во всем мире бушует не только коронавирус, но и беспощадные пожары, уничтожающие огромные территории на своем пути. Так же неожиданно как от болезни, в скором времени мы можем серьезно пострадать от масштабных пожаров, последствия которых коснутся каждого из нас. Получил информацию от Управления лесного хозяйства Николаевской области о том, в каком состоянии оно находится, и готово ли противостоять стихии. И что я увидел? Если не умрем от коронавируса, то сгорим обязательно. Из-за несвоевременного и недостаточного финансирования в управлении не могут в полном объеме обеспечить сохранение природных экосистем лесного фонда. Одной из проблем является элементарное содержание лесной охраны, вследствие чего отсутствует постоянное дежурство. Об обновлении парка пожарных автомобилей, техники и повышении технической оснащенности пожарных команд речи вообще не идет. В управлении также сообщают, что они не могут обеспечить себя необходимым количеством горюче-смазочных материалов. Другими словами, мы не сможем оперативно отреагировать, если, не дай Бог, нашу область захватит огонь», — отметил Юрий Кормышкин.

Он предлагает на следующей сессии областного совета заслушать отчет начальника областного управления лесного хозяйства Александра Марохи. Юрий Кормышкин подчеркивает, что ситуацию необходимо срочно исправлять.

«Мы можем потерять и Белобережье Святослава, и Тилигульский и Кинбурнские парки. И мне странно, что об этом не говорят наши экологи, которые получают деньги и из областного бюджета, и государственного на содержание территории, а по факту ситуация как у лесников: нулевая готовность. Мне не понятно так же, почему об этом молчит облгосадминистрация, а говорим мы, депутаты. Николаевщина попросту не готова к сохранению территории от пожаров. Предлагаю на ближайшей сессии Николаевского областного совета заслушать подробный отчет начальника управления Александра Марохи. Я не понимаю, почему он, как ответственный человек в этом направлении, не озвучивал этот пласт проблем. Обращаюсь к своим коллегам, депутатам облсовета! Из-за управленческого кризиса и халатности профильных структур Николаевщина может оказаться беспомощной на пороге разрушительной засухи, которая приведет к неотвратимым природным катаклизмам. Структуры, на которые возложена ответственность за сохранность нашей экосистемы, не готовы противостоять грядущим проблемам. Потому предлагаю нам вместе решить, что делать дальше. Нельзя повторить Чернобыль, и тем более Австралию. Особенно в условиях такой сильной засухи», — предложил депутат.

Напомним, в Николаевской ОГА прошло заседание круглого стола с аграриями по ситуации, которая сложилась на Николаевщине в связи с засухой.