В Николаевской ОГА прошло заседание круглого стола с аграриями по ситуации, которая сложилась на Николаевщине в связи с засухой.

Об этом сообщают в пресс-службе партии «Наш край».

В заседании приняли участие ведущие аграрии из каждого района Николаевской области, члены постоянной комиссии по вопросам АПК, председатель аграрной комиссии, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин, первый заместитель председателя Николаевского областного совета Тахир Сатридинов, директор департамента АПР Елена Пискун, и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Виталий Заитов.

Председатель аграрной комиссии Юрий Кормышкин отметил, что раньше существовал аграрный консорциум, благодаря чему многих проблем можно было бы избежать и быть готовыми к ним.

— У нас раньше была такая практика до 2015 года. У нас был аграрный консорциум, мы там общались. Вот сейчас мы зашли в весну, и увидели, что нет влаги. И сельхозуправления, профильный заместитель собирали аграриев, и выносили свои предложения, чтобы не вносить много удобрений. Но сейчас с нами никто не общается. Наука молчит, власть молчит, - рассказал Юрий Кормышкин.

Фермеры предложили ряд предложений к правительству, чтобы как-то помочь побороть последствия засухи. Среди них - от правительства для аграриев Юга назначить льготу по НДС, договориться с банковскими учреждениями сделать пролонгации по кредитным процентам.

Директор ООО «Гарант Агро» Анатолий Гасюк отметил, что из-за сложного финансового состояния аграриям трудно расплатиться с налогами и по кредитам с банками. Ведь вопрос государственной компенсации фермерам тоже призрачный.

— Мы не сможем заплатить налоги. Многие предприятия развалятся, много будет увольнений с работы. С компенсацией вопросы непонятны ... Мы пришли сюда, чтобы пообщаться, решить этот вопрос. Нужно делать это уже радикально. Не ждать. Верховная Рада уйдет на каникулы, осенью придет и денег у них не будет - это затянется на 2-3 года, - выразил мнение аграрий.

Заместитель главы Николаевской ОГА Сергей Бычков отметил, что нужно наперед продумать шаги если в следующем году ситуация повторится.

— Действительно, наша область является аграрной и это очень важно, чтобы наши аграрии развивались и у нас не было таких проблем. Нам нужно думать наперед если в следующем году будет такая же ситуация. Каким образом мы будем из нее выходить?, - отметил заместитель председателя Николаевской ОГА Сергей Бычков.

Заместитель председателя Николаевского областного совета, член команды «Нашего края» Тахир Сатридинов отметил, что правительству нужно провести соответствующую работу с банковскими учреждениями, чтобы они пошли на встречу аграриям.

— Получить бы финансирование из банка на льготных условиях. Чтобы мы не собирали документы, как мы собираем - месяц. Чтобы были гарантии, что на затраты мы получили некий банковский кредит. По крайней мере 0,1%. Это поддержало бы аграриев, - высказал пожелание Тахир Садридинов.

Тем более и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Виталий Заитов подтвердил намерения регионального ГФС помочь аграриям.

Наконец, Юрий Кормышкин предложил главам администраций подготовить выводы из сложившейся ситуации, чтобы понимать, как действовать дальше.

— Предлагаю, чтобы Сергей Васильевич дал поручение главам администраций в срочном порядке в пятницу по райсоветам, ОТГ подготовить выводы. И мы в пятницу проведем совещание, и поймем, куда дальше двигаться. думаю, 3-4 дня достаточно для того, чтобы сделать такую работу, - резюмировал Юрий Кормышкин.

Пресс-релиз