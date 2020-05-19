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В Николаевской области летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены.
Об этом сообщает инфорагентство Министерства обороны Украины АрміяInform.
В тренировках принимали участие два вертолета Ми-8, поступивших в прошлом году, и Ми-14ПЧ.
Экипажи Ми-8 отработали перелет с места базирования на полигон, во время которого осуществили боевое маневрирование, практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по целям.
Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска подводной лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.
— Когда в бригаду поступили на вооружение модернизированные вертолеты Ми-8, это значительно расширило спектр возможных задач. Именно поэтому для освоения новой техники экипажами и проводились тренировки по нанесению огневого поражения по наземным целям. Для нас, молодых офицеров, это очень нужный опыт, — рассказал командир вертолетного звена старший лейтенант Роман Полеха.
Уже на полигоне экипажи также неоднократно отрабатывали взлет-посадку, пролет по кругу, после чего с командного пункта получали задания по целям, которые нужно было поразить. Мишени были двух типов, а именно — имитация колонны танков на марше и скопление вражеской техники.
Следует добавить, что инструкторы в центре управления полетами постоянно меняли как вводные данные, так и условия выполнения стрельб.
— Это значительно усложнило наведение на цели, но одновременно сделало тренировки более интенсивными и интересными. Отработка подобных задач позволяет получить опыт, который позволит осуществлять успешные пуски неуправляемым авиационным вооружением при любых вводных и в короткий промежуток времени, — отметил командир вертолета старший лейтенант Валентин Данильченко.
Ранее сообщалось, что военнослужащие очаковского 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого отрабатывали прыжки с парашютом.
В Николаевской области летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены.
Об этом сообщает инфорагентство Министерства обороны Украины АрміяInform.
В тренировках принимали участие два вертолета Ми-8, поступивших в прошлом году, и Ми-14ПЧ.
Экипажи Ми-8 отработали перелет с места базирования на полигон, во время которого осуществили боевое маневрирование, практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по целям.
Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска подводной лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.
— Когда в бригаду поступили на вооружение модернизированные вертолеты Ми-8, это значительно расширило спектр возможных задач. Именно поэтому для освоения новой техники экипажами и проводились тренировки по нанесению огневого поражения по наземным целям. Для нас, молодых офицеров, это очень нужный опыт, — рассказал командир вертолетного звена старший лейтенант Роман Полеха.
Уже на полигоне экипажи также неоднократно отрабатывали взлет-посадку, пролет по кругу, после чего с командного пункта получали задания по целям, которые нужно было поразить. Мишени были двух типов, а именно — имитация колонны танков на марше и скопление вражеской техники.
Следует добавить, что инструкторы в центре управления полетами постоянно меняли как вводные данные, так и условия выполнения стрельб.
— Это значительно усложнило наведение на цели, но одновременно сделало тренировки более интенсивными и интересными. Отработка подобных задач позволяет получить опыт, который позволит осуществлять успешные пуски неуправляемым авиационным вооружением при любых вводных и в короткий промежуток времени, — отметил командир вертолета старший лейтенант Валентин Данильченко.
Ранее сообщалось, что военнослужащие очаковского 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого отрабатывали прыжки с парашютом.