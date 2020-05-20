Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в областях, где главы областных госадминистраций не нашли общий язык с местным областным советом, недостаточно эффективно работает вертикаль власти.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

Президент, отвечая на вопрос об эффективности работы губернаторов, в частности, главы Николаевской ОГА Александра Стадника, заметил, что хорошо работают области, где глава облгосадминистрации и облсовет «работают вместе». Когда же между ОГА и облсоветом «идёт война», то это усложняет ситуацию в области.

— Где хорошо работают области? Где есть глава облгосадминистрации и как минимум облсовет работают вместе. Большинство облсоветов в Украине, вы должны понять, там БПП (Блок Петра Порошенко). Там где губернаторы, или мощные, или сильные дипломаты, они нашли понимание: давайте работать. Там, где пошла война между главой ОГА и областным советом — там сложнее. Лучше всего ситуация там, где и мэр, и облсовет, и губернатор вместе работают. Это и есть вертикаль. Сложная ситуация, вот и всё, - рассказал Владимир Зеленский.

Как известно, в Николаевской области с назначения Александра Стадника на должность губернатора между ним и главой областного совета Викторией Москаленко существует конфликт. Он заключается в том, что ранее губернатор хотел снять Викторию Москаленко с должности главы, но не собрал необходимое количество голосов в поддержку этого решения среди депутатов облсовета. Также долго время существовала проблема с затягиванием с выделением денег на борьбу с коронавирусом в области.

Позднее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он начнет увольнение не справившихся со своей работой глав ОГА после того, как в стране снимут карантин.

Николаевские ОГА и облсовет имеют худший показатель поддержки населения в Украине.