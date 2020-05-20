Виктория Москаленко и Оксана Корсак

Начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета.

Об этом сообщил главный редактор «НикВести» Олег Деренюга в своем Telegram-канале.

Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов

Журналист опубликовал фото главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко, ее помощницы Оксаны Корсак, ее заместителя Тахира Садридинова, а также депутата Юрия Кормышкина, которые покидали здание областного управления СБУ в Николаевской области.

— Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко вместе со своей помощницей Оксаной Корсак покидают здание Управления СБУ в Николаевской области. Следом за ними выходят представители фракции «Наш край» Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов. Эти фото в который раз подтверждают, что областное управление СБУ превратилось в основной центр принятия политических решений в регионе, — пишет журналист.

Тахир Садридинов

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Юрий Кормышкин

Олег Деренюга отмечает, что сегодняшняя встреча должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета.

— В апреле я писал о встрече в Офисе Президента с участием николаевского губернатора, нардепов и главы офиса Андрея Ермака, где начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак взял обязательство перезагрузить Николаевской областной совет, а именно — убрать представителя «БПП» Викторию Москаленко с должности главы. По информации источников, встреча, состоявшаяся только что, должна была поставить финальную точку в этом вопросе. Позвонил участникам встречи, однако, все они отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято, но что-то подсказывает, что нынешняя глава облсовета из здания выходит недовольной, — резюмирует Олег Деренюга.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко начала говорить об уходе с должности.

В случае ухода Виктории Москаленко с должности и не назначеняи нового главы Николаевского облсовета, эти обязанности будет исполнять первый заместитель Тахир Садридинов, за нзначение которого депутаты проголосовали 30 апреля.

Также напомним, что в начале апреля глава Николаевского облсовета Москаленко заявила, что намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.

