Маски и респираторы, которые доставил в Польшу из Китая украинский самолет «Мрія», были ненадлежащего качества и необоснованно дороги.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

В апреле Ан-225 «Мрія» привез из Китая в Польшу крупную партию средств личной защиты, включая респираторы стандарта FFP2 и FFP3, которые должны защищать медицинский персонал от коронавируса.

Поскольку в Польше в то время продолжалась президентская кампания перед выборами, предназначенными на 10 мая (которые так и не состоялись), встречать самый большой в мире самолет и его китайский груз поехал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Во время пресс конференции на фоне самолета Моравецкий поблагодарил президента Анджея Дуду за личный вклад в борьбу с вирусом. Именно разговор Дуды с лидером Китая Си Дзиньпинем открыла возможность для польских фирм закупить дефицитный товар, заявил Моравецкий.

Однако уже через месяц в Польше разразился скандал из-за ненадлежащего качества китайских респираторов, который польская пресса окрестила «Операция Антонов».

Выяснилось, что респираторы FFP2 и FFP3, привезенные «Мечтой», не были сертифицированы для использования в Евросоюзе, а сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не касался медицинского оборудования.

Сомнения в пригодности «товара» возникли даже в польской фирмы-поставщика. Через неделю после прибытия респираторов фирма Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда в Варшаве для тестирования респираторов.

Результаты тестирования очень долго не обнародовали, однако СМИ поняли, что с ними не все в порядке. Особенно после того, как министр здравоохранения Польши достаточно расплывчато заявил, что «респираторы, прибывших из Китая, то есть большая партия, которую закупила одна крупная компания, не соответствуют стандартам».

В конце концов «одна крупная компания» решила прекратить молчание и сказать правду.

«Компания получила результаты испытаний, которые свидетельствуют о ненадлежащем качестве партии респираторов. Мы сразу проинформировали сторону, получившей эту партию. Также мы обратились к поставщику и ожидаем от него объяснений», — написала в Twitter директор отдела коммуникации государственного концерна KGHM, который организовывал закупку.

Между тем Gazeta Wyborcza выяснила немало интересных фактов, которые возмутили поляков, и без того раздраженных жестким карантином и финансовыми потерями бизнеса.

Оказалось, что 1,3 миллиона медицинских масок, прибывшие на борту «Мрії», купили в Китае по 2 доллара за штуку, тогда как нынешняя их цена вместе со скидками едва достигает 0,5 доллара.

Весь груз, включая несертифицированные, а затем вообще никому не нужные FFP респираторы, был заказан и профинансирован польским правительством.