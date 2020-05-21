Глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете, мэр Николаева 2014 - 2015 годов Юрий Гранатуров похвалил партию «Оппозиционная платформа - За життя», заявив, что представители этой политической силы «делают очень много добрых дел в регионах».

Об этом Юрий Гранатуров заявил в эфире телеканала NEWSONE сегодня, 21 мая, сообщают НикВести.

Кроме всего прочего в эфире телеканала Юрий Гранатуров прокомментировал результаты социологического исследования, проведенного накануне Киевским международным институтом социологии (КМИС), о том, какие бы партии смогли пройти в состав парламента, если бы выборы прошли сейчас. По результатам опроса, 31,2% набрала бы партия «Слуга народа», 17,4% - партия «Оппозиционная платформа - За життя», также 5% барьер преодолели бы партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко (14,8%) и «Батьківщина» Юлии Тимошенко (8,9%).

Юрий Гранатуров отметил, что рейтинг партии «Оппозиционная платформа» вырос, а позиции «Слуги народа» падают.

— Это общенациональный опрос, естественно, репрезентативный. Он закономерен. И вы же видите, что некоторые партии, например «Оппозиционная платформа - За життя» подросла в симпатиях избирателей. И немножко снизилась «Слуга народа», с 34% до 31%. Это тенденция, которая прослеживается во всех социологических опросах разных центров социологических исследований. Единственное, что напрягает, это то, что всего 4 партии пока проходят 5% барьер, - сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров, глава фракции "Наш край" в Николаевском горсовете

Отвечая на вопрос ведущей о том, будет ли работать на предстоящих местных выборах бренд партии «Слуга народа», политик заявил, что это зависит от последствий карантина и того, будет ли решен вооруженный конфликт на Донбассе.

— Сейчас он будет срабатывать намного ниже, все зависит от того, какими будут экономические последствия этого карантина, насколько станет сложнее жить каждому простому человеку, насколько будут разумными решения, насколько приблизятся к решению вопроса о том, чтобы в стране наступил мир на разумных и правильных условиях, которые дадут возможность развиваться нашей стране, насколько кошелек каждого украинца потеряет в связи с этим коронавирусом, насколько сможет быть социально защищенным пенсионер в нашей стране, который всю свою жизнь отдал для того, чтоб ее строить, а теперь на него его последователи наплевали, и насколько Кабинет министров будет последовательным и позволят разные выбрыки разных товарищей, которе превращаются в местечковых феодалов и так далее. Но в любом случае, бренд «Слуги народа» работает. Наш человек тяжелее всего отказывается от своего собственного романтического выбора, ему тяжело это сделать, - сказал Юрий Гранатуров.

Далее он принялся хвалить партию «Оппозиционная платформа - За життя», заявив, что там есть «конкретные спикеры» и партийные руководители, которые «делают много добрых дел» в регионах.

— Но если говорить о других партиях, то очень хорошо работает бренд «Оппозиционной платформы - За жизнь». Во-первых, это конкретные спикеры, партийные руководители, которе достаточно четко и популярно работают в средствах массовой информации в регионах и делают много добрый дел. Ну и другие партии, у которых есть ядерный электорат, последователями которых являются симпатики тех или иных именных партий. Та же партия, которая занимает призовое место с серебряной медалью, это партия «Оппозиционная платформа - За життя», там нет одного единственного лидера, там их несколько. И работа эта направлена на защиту людей от происков нерадивых руководителей. Наверное, поэтому и популярность достаточно высока, - сказал Юрий Гранатуров.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что Юрий Гранатуров не планирует покидать ряды партии, но окончательно дальнейшая его судьба в «Нашем крае» будет решена им самим в течение месяца.

Напомним, в марте во время сессии Николаевского горсовета депутат Олег Солтыс заявил о создании группы «Оппозиционная платформа - За життя». В нее вошли депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз.