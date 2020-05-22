Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил тендер на ремонт дороги по улице Новозаводской с ожидаемой стоимостью в 32 миллиона 140 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, тендер на капитальный ремонт улично-дорожной сети по улице Новозаводская (от улицы Херсонское шоссе до улицы Китобоев) с ожидаемой стоимостью в 32 миллиона 140 тысяч 657 гривен Департамент ЖКХ объявил в пятницу, 22 мая.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет завершить ремонт дороги до 1 апреля 2021 года. Отметим, что подрядчик также должен дать 10 лет гарантии на выполненные работы с момента ввода объекта в эксплуатацию.

При этом, на сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который определен на 10 июня 2020 года.

Напомним, что патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия. Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.

16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.

17 февраля заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.

Также, 14 мая Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской.