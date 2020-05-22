Генеральный директор и владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, считает, что нынешняя власть в Украине не делает ничего для развития экономики страны.

Об этом Алексей Вадатурский заявил в интервью «Delo.ua», видеозапись которого опубликована в YouTube-канале издания 6 мая, сообщают НикВести.

Как известно, Алексей Вадатурский, по данным Dragon Capital, оказался на 14 месте в рейтинге самых богатых людей Украины за 2019 год. Его состояние оценивается в 474 миллионов долларов.

Бизнесмен считает, что нынешняя власть в Украине непрофессиональна. Судя по всему, Алексей Вадатурский имеет ввиду партию «Слуга народа», которая представляет монобольшинство в Верховной Раде, а также президента Владимира Зеленского, которые пришли к власти в результате президентских и парламентских выборов в 2019 году.

— Сегодня ничего не делается, чтобы экономика в Украине развивалась. И поэтому у меня нет веры в том, что это изменится достаточно быстро, и в ближайший год. При власти непрофессионалы, при власти люди - дилетанты, при власти не производственники, люди, которые не знают жизни и никогда не работали с большими массивами людей, с коллективами. Они не знают законов, внутренних законов развития и вообще оторваны от реальной жизни в Украине. В большому сожалению, вот такая ситуация, - сказал Алексей Вадатурский.

Он заявил также о некомпетентности народных депутатов, которые занимаются разработкой проектов законов в отраслях экономики, в которых совершенно ничего не понимают.

— Когда смотришь, в комитетах люди, которые должны заниматься законодательной деятельностью по той или иной сфере, а там все есть, но только не специалисты этой отрасли, то можно только догадываться, какие законы будут приняты. Мало того, когда принимаются законы и обсуждаются на комитете Верховной Рады, тебя не пускают даже для того, чтобы ты мог услышать, увидеть и высказать свою точку зрения. Хотя я как человек, мы как бизнес содержим эту верхушку за счет наших налогов, которые мы платим. А меня даже не пускают на обсуждение тех или иных проектов законов в Верховной Раде. И когда тебе дает оценку человек, которые не имеет никакого отношения к закону о внутренних водных путях и вообще по развитию, когда он дает оценку твоей деятельности - это вообще ужасно, - сказал Алексей Вадатурский.

Отметим, что во время выборов президента Украины весной 2019 года Алексей Вадатурский поддерживал тогдашнего президента Петра Порошенко, Его сын, Андрей Вадатурский, был народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (позже «Европейская солидарность»), несколько лет возглавлял парторганизацию БПП в Николаевской области.

Петр Порошенко Алексей Вадатурский Петр Порошенко и Алексей Вадатурский

В разгар президентской кампании зимой 2019 года Алексей Вадатурский выступил на заседании Совета регионального развития Запорожской области, который проходил под руководством Петра Порошенко. Тогда бизнесмен заявил о своей полной поддержке тогдашнего президента и отметил, что его также поддерживает компания «Нибулон» и все, кто с ней сотрудничает.

— Мне очень приятно, я горжусь тем, что вы можете мне позвонить в любой момент, и я могу с вами поделиться мыслями и проблемами. У меня нет «Rolls-Royce», нет яхты, но у меня есть буксиры, и мы с вами это внедрили, это лучшие буксиры, которые есть в Украине сегодня…Мы с вами дали старт строительству самого большого суда, который мы скоро введем в эксплуатацию, спустим на воду в апреле (2019 года, - прим.), введем в эксплуатацию в августе (2019 года, - прим.). Мы уже можем говорить, что приглашаем вас, я верю в вас. Я понимаю, что вы будете президентом. Останавливаться нам нельзя. И мы вас поддерживаем, и наш 7-тысячный коллектив поддерживает, и 35 тысяч собственников земли, с которыми мы сотрудничаем, я думаю, они так же думают. Мы все делаем для того, чтобы поддержать власть и вас. За 4 года после революции наша компания построила 35 судов в Николаеве. Это суда, которые ходят под украинским флагом, произведены из украинского металла, там работают украинцы… Мы украинская компания, мы работаем на благо Украины, на имидж ваш, на имидж президента, имидж власти. И я бы не хотел, чтобы сегодня были изменения руководства. И я в это не верю... И я вас понимаю, как президента, что приходится работать, когда очень много разных политических партий, и между ними тоже надо варировать, достигать главной цели, а это не так быстро делается. Я как руководитель предприятия понимаю это все, понимаю, насколько трудно быть президентом, руководителем государства, чтобы достичь для нас же, украинцев, лучшего будущего. Мы должны все помочь в том, чтобы была консолидация власти, чтобы у вас было больше поддержки, - сказал Алексей Вадатурский в феврале 2019 года, за два месяца до выборов президента Украины.

Ранее сообщалось, что народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении. Реагируя на это, Алексей Вадатурский тогда заявил, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.